Bu altı sağlıklı yaşam unsuru bunama olasılığını yüzde 90 azaltıyor

Çin’in Pekin kentindeki Ulusal Nörolojik Bozukluklar Merkezi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, birden fazla sağlıklı yaşam tarzı seçeneğini birleştirmenin hafıza düşüş hızını yumuşatmakla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, China Cognition and Aging Study’nin bir parçası olan normal bilişsel işleve sahip 60 yaş üstü 29.000 yetişkini analiz etti.

2009 yılında çalışmanın başlangıcında, testlerle hafıza fonksiyonu ölçüldü ve insanlarda Alzheimer hastalığı için en güçlü risk faktörü geni olan APOE geni kontrol edildi. Denekler daha sonra periyodik değerlendirmelerle 10 yıl boyunca izlendi.

SAĞLIKLI BESLENME İLK SIRADA ÇIKTI

Altı faktörü birleştiren bir sağlıklı yaşam tarzı puanı hesaplandı: sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, aktif sosyal temas, bilişsel aktivite, sigara içmemek ve alkol almamak.

Araştırmacılar, sonuçları etkilemesi muhtemel faktörleri hesaba kattıktan sonra, her bir sağlıklı davranışın, 10 yıl boyunca hafızayı ortalamaya göre daha iyi koruduğunu buldular.

Sağlıklı bir diyet, hafıza düşüşünü yavaşlatmada en güçlü etkiye sahipti, ardından bilişsel aktivite ve sonra da fiziksel egzersiz geldi.

BMJ’nin bildirdiğine göre, genel olarak, dört ila altı sağlıklı davranışı veya iki ila üç sağlıklı davranışı olan kişilerde, bunama veya hafif bilişsel bozukluk geliştirme olasılığı sırasıyla yaklaşık %90 ve yaklaşık %30 daha az çıktı.