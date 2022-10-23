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Bu besinler erkeklerde meme yağlanması yapıyor

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Tıp literatüründü adı jinekomasti olarak biliniyor. Erkeklerin adeta baş belası. Memede yağlanma yapıyor. Bundan muzdarip erkeklerin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Sosyal hayatı tam anlamıyla etkiliyor.
Bu besinler erkeklerde meme yağlanması yapıyor

Genellikle aşırı kilolu erkeklerde görüldüğü düşünülse de meme yağlanması zayıf erkeklerde de görülebiliyor. Memede yağlanmayı engelleyebilmek için bilinçli beslenme gerekiyor.

ERKEK MEME YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Erkeklerin ergenlik çağında aldıkları kilolarla östrojen düzeyinde artma ve testosteron düzeyinde azalma memede yağlanmayı beraberinde getiriyor. Ergenlik dönemindeki hormonların düzeyinde dalgalanmaların olması da sıkça rastlanan bir durum. Bu dönem içerisinde vücut hormon farklılıklarına yatkın bir halde oluyor. Bu dönem alınan hızlı ve kontrolsüz kilolar, dişilik hormonu düzeyini arttırıp, erkekte süt bezlerinin gelişip aktif hale gelmesine neden oluyor. Bu durumun uzun zamanlı gerçekleşmesi durumunda kalıcı meme yağlanması problemiyle karşılaşılabilir. Eğer kişi; yeme içme alışkanlıkları adına değişiklik yapmazsa ve kötü beslenme alışkanlığını devamlı şekilde sürdürürse hormon dengesi anormal düzeye çıkıyor. Böyle olunca cerrahi müdahale bile gerekebiliyor.

ERKEKLERDE MEMEDE YAĞLANMA NASIL ÖNLENİR?

Erkeklerin prolaktin ve östrojen hormonunu arttıran gıdalardan kaçınmaları gerekir. En önemli neden östrojen hormonunun artmasından kaynaklanır. Bu yüzden hurma, soya içerikli besinler, nar gibi östrojen içerikli bütün yiyeceklerden uzak durmak, bu problemin önlenmesine ve daha da ilerlemesine destek olacaktır.

Prolaktin hormonu; anne sütünü çoğaltan bir hormon. Normal koşullarda anne olacak kadınların, bebeğinin doğumuna yakın salgılanmaya başlayarak, emzirme döneminde oldukça önemli oranda artar. Erkeklerde fazla salgılanması, memede yağlanmaya sebep oluyor.

MEME KÜÇÜLTME CERRAHİSİ NASIL YAPILIR?

Erkeklerde meme küçültme cerrahisi, her yaş için uygundur. Bireyde 20'li yaşların sonunda ve bundan sonraki dönemlerde yaşlılık dönemine dek bu cerrahinin uygulanmasında herhangi sakınca bulunmamakta.

Erkeklerde meme yağlanması probleminin meydana gelmesi, ilaç kullanımından dolayı da olabiliyor. Bu yüzden ilaç kullanımının dikkatli bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor.

NELER YAPMALI?

Erkeklerin memede yağlanma problemi; sürekli spor yaparak giderilebilir. Fakat bu problemin bu şekilde giderilmesi adına en kısa zamanda egzersize başlanması şart.

Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmek, bu problemin çözüme ulaştırılmasında çok yardımcı oluyor.

Şeker ve şekerin bol oranda olduğu bütün yiyecekler, metabolizmayı ve hormon dengesin kötü bir şekilde etkilemekte. Meme yağlanması problemiyle karşılaşılan durumlarda şekerin vücuttan uzak tutulması gerekiyor.

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