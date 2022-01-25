Bu Da Çin Malı ‘Dövüş Kulübü’: Devletin Zaferiyle Bitiyor

Hafta sonunda çevrimiçi yayın platformu Tencent Video’da gösterime giren yapımı izleyenler, filmin başarısını büyük ölçüde borçlu olduğu anarşist, antikapitalist mesaja müdahale edildiğini gördü.

Filmin orijinalinde son sahnelerde Edward Norton oynadığı karakterin hayali alter egosu Tyler Durden’ı (Brad Pitt) öldürüyor ve daha sonra karakterinin modern medeniyeti yıkma planını uygulamaya koyduğunu düşündürtecek şekilde binaların patladığını izliyor.

Ancak Çin’deki yeni versiyonu farklı bir yönde ilerliyor.

Anlatıcı yine Durden’ı öldürüyor ancak patlayan binalar yerine sahne kararıyor ve şu mesaj beliriyor: “Polis hızla bütün planı öğrendi. Bütün suçluları tutukladı ve bombanın patlamasını önledi.”

Ardından bir hayal ürünü olan Tyler Durden’ın yargılanma sonrası ‘tımarhaneye kapatıldığı’ ve psikolojik tedavi sonrası 2012’de taburcu edildiği yazıyor.

‘Devletin zaferiyle’ biten filmin yeni versiyonu, çoğu korsan yayınlarla filmin orijinalini izleyen seyirciler arasında tepkiye neden oldu.

Alternatif sonun hükümetin sansür mekanizmasından mı yoksa filmin yapımcılarından mı çıktığı netlik kazanmadı. Tencent platformu konuyla ilgili yorum yapmadı.

Bazı Hollywood film stüdyoları Pekin’in sansür mekanizmalarını aşarak milyonlarca Çinli tüketiciye ulaşmak için filmleri farklı kurgularla yayınlıyor.