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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak
Bu Hafta Hava Nasıl Olacak

Hava bu hafta açık az bulutlu olacak, sıcaklık yükselecek.

 

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Şubat – 6 Mart tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, ülkenin önümüzdeki birkaç gün yüksek basınç, sonraki günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

 

Hava açık az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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