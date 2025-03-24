Bu hafta hava nasıl olacak?

Ülke önümüzdeki günlerde genellikle yüksek basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Yarın ise hava, parçalı ve çok bulutlu; çarşamba çok bulutlu; perşembe ve cuma günleri de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece, diğer günlerinde ise iç kesimlerde 26-29 derece ve sahillerde 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.