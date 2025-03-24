  • BIST 9358.92
  • Altın 3688.497
  • Dolar 37.9378
  • Euro 41.1593
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Bu hafta hava nasıl olacak?

» »
Bu hafta hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak?

Ülke önümüzdeki günlerde genellikle yüksek basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Yarın ise hava, parçalı ve çok bulutlu; çarşamba çok bulutlu; perşembe ve cuma günleri de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece, diğer günlerinde ise iç kesimlerde 26-29 derece ve sahillerde 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yağmur ve fırtına bekleniyor19 Mart 2025 Çarşamba 10:03
  • Soğuk hava geri dönüyor: Yarın yağmur ve fırtına bekleniyor18 Mart 2025 Salı 09:40
  • Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş açıkladı: Hava sıcaklığı çarşamba günü düşecek17 Mart 2025 Pazartesi 18:37
  • Bu hafta hava nasıl olacak?17 Mart 2025 Pazartesi 09:45
  • Sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak15 Mart 2025 Cumartesi 09:51
  • Tozlu hava etkili oluyor14 Mart 2025 Cuma 09:50
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor13 Mart 2025 Perşembe 10:27
  • Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak12 Mart 2025 Çarşamba 18:08
  • Tozlu hava etkili oluyor12 Mart 2025 Çarşamba 09:45
  • Hava sıcaklığı yükseliyor12 Mart 2025 Çarşamba 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti