Bu Hafta Hava Serin Olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava, yarın parçalı bulutlu günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Cuma günü parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi ve Pazar günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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