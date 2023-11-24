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Bu hafta ‘Napolyon’ dahil beş film vizyonda

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Sinemalarda bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, ikisi yerli beş film izleyiciyle buluşacak.
Bu hafta ‘Napolyon’ dahil beş film vizyonda

Napolyon

Ridley Scott’un yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix’in oynadığı film, tarihin en çok konuşulan siyasi ve askeri figürlerinden Napolyon Bonaparte’ın (1769-1821) Korsikalı bir askerden kısa sürede tüm Avrupa’yı titreten bir imparatora yükselişini konu ediniyor.

 

Bonaparte’ın eşi Josephine ile yaşadığı evliliği de gözler önüne seren filmde Phoenix’e Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim ve Ludivine Sagnier eşlik ediyor.

Kızıl Gökyüzü

‘Barbara’‘Transit’ ve ‘Undine’nin yönetmeni Christian Petzold imzalı film, Baltık Denizi kıyısında tatilde olan bir grup arkadaşın, kaldıkları yere yakın ormanda yangın başlamasıyla gelişen olayları işliyor.

Petzold’un doğal elementleri konu alan üçlemesinin ikinci filmi olan Kızıl Gökyüzü’nün başrollerinde Thomas Schubert, Paula Beer ve Enno Trebs oynuyor.

 

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

Batman’da 2017’de PKK’nın çifte saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyor.

Nihayet Şahin, Caner Kurtaran ve Zeybep Kankonde’nin başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi.

Zina

Anastasiya Budakva’nın yönetmenliğindeki haftanın yerli korku filmi, genç yaşlarda kolay para kazanmanın peşinden koşan üç genç kadının başından geçen olayları ele alıyor.

 

Haftanın animasyonu

Vasiko Bedoshvili ve Artem Naumov’un yönettiği Rus yapımı ‘Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence’, Maşa ile Koca Ayı’nın bir düğünden yılbaşı tatiline uzanan maceralarını anlatıyor.

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