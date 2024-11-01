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Bugün ve hafta sonu yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün hafif, yarın ve pazar ise gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Bugün ve hafta sonu yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün hafif, yarın ve pazar ise gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ekim-6 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, en yükse sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre, bahse konu periyotta bölge, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Havanın bugün parçalı bulutlu, öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazartesi, salı ve çarşamba ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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