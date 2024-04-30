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Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın havanın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini duyurdu.
Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın havanın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bölge, bugün ve yarın serin ve nemli, perşembeden pazartesiye kadar ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı ise, iç kesimlerde 29 – 32 ºC, sahillerde ise 25 – 28 ºC dolaylarında olacak

Havanın bugün parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe, cuma ve cumartesi açık ve az bulutlu; pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve pazartesi de az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden, yarın ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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