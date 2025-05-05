Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün yer yer yağmur bekleniyor.

Rapora göre, bölge hafta başında yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları hem iç hem de sahil kesimlerinde sıcaklıklar 21-24 derece civarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.