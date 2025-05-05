  • BIST 9167.58
  • Altın 4042.481
  • Dolar 38.5765
  • Euro 43.7868
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Bugün yer yer yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün yer yer yağmur bekleniyor.
Bugün yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Mayıs dönemini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün yer yer yağmur bekleniyor.

Rapora göre, bölge hafta başında yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları hem iç hem de sahil kesimlerinde sıcaklıklar 21-24 derece civarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yağmur yok, hava açık ve az bulutlu15 Nisan 2025 Salı 08:20
  • Hava nasıl olacak?14 Nisan 2025 Pazartesi 14:45
  • En fazla yağış metrekareye 15 kg ile Yeşilırmak’a düştü14 Nisan 2025 Pazartesi 08:43
  • Festivallere erteleme13 Nisan 2025 Pazar 11:12
  • Yağışlı hava Cumartesi gününe kadar sürecek03 Nisan 2025 Perşembe 11:41
  • Bayramın birinci ve üçüncü günü sağanak bekleniyor28 Mart 2025 Cuma 15:58
  • Bayramda hava nasıl olacak?27 Mart 2025 Perşembe 09:34
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor26 Mart 2025 Çarşamba 10:16
  • Hava ısınacak26 Mart 2025 Çarşamba 10:14
  • Hava nasıl olacak?25 Mart 2025 Salı 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti