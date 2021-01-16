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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Yeniden toplanıyor!

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Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli arasında yaşanan krizden sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeniden toplanıyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Yeniden toplanıyor!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni yeniden toplantıya çağırdı. Dün akşam Sağlık Bakanı Pilli ile Başbakan Ersan Saner arasında yaşanan kriz nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları yayınlanamamıştı. Son 24 saatte yaşanan yerel vaka patlamasının ardından yerel bulaşı önlemek amacıyla radikal kararlar alma yoluna giden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ‘önce sağlık’ diyerek elini masaya vurması bekleniyor.

İnternette yayın yapan Gıynık Gazetesi Haber Sitesi'nin haberine göre, 14 günlük genel kapanma, sokağa çıkma yasağı ve tüm sektörlerin faaliyetlerinin kapatılmasına varana kadar radikal tedbirlerin alınması gündemde.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kısa süre içerisinde yeniden toplanarak radikal kararlar alması bekleniyor.

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