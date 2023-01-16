Buran: “Meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmalı”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını kaydederek, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını kaydederek, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmasını istedi.

Buran, yağışlı havanın yarından sonra bölgeyi terk edeceğini; havanın 24 Ocak’a kadar genellikle parçalı az bulutlu geçeceğini; 24-25 Ocak’tan itibaren yeni bir yağış sisteminin bölgede etkili olacağını söyledi.

Aralık ayının meteorolojik tahminlerin dışında kaldığını, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını belirten Buran, “1941’den bu yana en sıcak ikinci Aralık ayını yaşadık” dedi.

11 Ocak’tan bu yana etkili olan yağışlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulan Buran, “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Buran, yarın da devam edecek yağışların etkili olmasını beklemediklerini ifade etti.

"Yarından itibaren hava sıcaklığı 17-20 santigrat dolaylarında olacak…”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ocak ayı yağış normalinin KKTC genelinde 74,9 kilogram olduğunu, ilk 16 gününde bu miktarın yakalandığını, ay sonuna kadar yağışların normalleri geçeceğini belirtti.

Buran, yarından itibaren hava sıcaklığının 17-20 santigrat dolaylarında olacağını, rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyledi.

“Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor”

Şubat ayında mevsim normalleri civarında ve üzerinde, mart ayında normalleri civarında ve altında, nisan ayında ise normalleri üzerinde yağış beklendiğini kaydeden Buran, “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Sonbahardaki yağışları da değerlendiren Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların ekimde normalinin yüzde 78 üzerine çıktığını, kasımdaysa normalinin yüzde 17 altında kaldığını belirtti.

“Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…”

“Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…” diyen Buran, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını kaydetti.Buran, aralık ayında ortalama sıcaklığın mevsim normallerinin 2.1 derece üzerinde seyrettiğini de ifade ederek, “1941’den bu yana en sıcak ikinci aralık ayını yaşadık” dedi.