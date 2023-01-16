  • BIST 5.156,20
  • Altın 1156.182
  • Dolar 18.789
  • Euro 20.3255
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Buran: “Meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmalı”

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını kaydederek, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmasını istedi.
Buran: “Meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmalı”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların bu akşam 21.00’e kadar yer yer etkili olacağını kaydederek, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi gibi meteorolojik hadiselere karşı tedbirli olunmasını istedi.

Buran, yağışlı havanın yarından sonra bölgeyi terk edeceğini; havanın 24 Ocak’a kadar genellikle parçalı az bulutlu geçeceğini; 24-25 Ocak’tan itibaren yeni bir yağış sisteminin bölgede etkili olacağını söyledi.

Aralık ayının meteorolojik tahminlerin dışında kaldığını, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını belirten Buran,  “1941’den bu yana en sıcak ikinci Aralık ayını yaşadık” dedi.

11 Ocak’tan bu yana etkili olan yağışlarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulan Buran, “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Buran, yarın da devam edecek yağışların etkili olmasını beklemediklerini ifade etti.

 

"Yarından itibaren hava sıcaklığı 17-20 santigrat dolaylarında olacak…”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ocak ayı yağış normalinin KKTC genelinde 74,9 kilogram olduğunu, ilk 16 gününde bu miktarın yakalandığını, ay sonuna kadar yağışların normalleri geçeceğini belirtti.

Buran, yarından itibaren hava sıcaklığının 17-20 santigrat dolaylarında olacağını, rüzgarın kuzey ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyledi.

 

“Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor”

Şubat ayında mevsim normalleri civarında ve üzerinde, mart ayında normalleri civarında ve altında, nisan ayında ise normalleri üzerinde yağış beklendiğini kaydeden Buran,  “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Sonbahardaki yağışları da değerlendiren Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,  yağışların ekimde normalinin yüzde 78 üzerine çıktığını, kasımdaysa normalinin yüzde 17 altında kaldığını belirtti.

 

“Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…”

“Aralık, beklentimiz dışında çok kötü geçti…” diyen Buran, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını kaydetti.Buran, aralık ayında ortalama sıcaklığın mevsim normallerinin 2.1 derece üzerinde seyrettiğini de ifade ederek, “1941’den bu yana en sıcak ikinci aralık ayını yaşadık” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağmurlu hava etkili olacak14 Ocak 2023 Cumartesi 12:59
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak14 Ocak 2023 Cumartesi 10:12
  • Yağmurlu hava Pazartesi gününe kadar devam edecek13 Ocak 2023 Cuma 16:04
  • Trodos’ta kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı13 Ocak 2023 Cuma 12:16
  • En Çok Yağış Nereye Düştü13 Ocak 2023 Cuma 11:07
  • En çok yağış nereye düştü12 Ocak 2023 Perşembe 13:01
  • Meteoroloji Dairesi’nden sağanak uyarısı!12 Ocak 2023 Perşembe 10:27
  • Hava Bugün Nasıl Olacak12 Ocak 2023 Perşembe 09:42
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı11 Ocak 2023 Çarşamba 17:20
  • Dikkat! Fırtına Uyarısı11 Ocak 2023 Çarşamba 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti