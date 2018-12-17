Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, devam eden burs başvuru değerlendirmelerinde 248 öğrencinin daha burs hakkı elde ettiğini açıkladı.

25 öğrencinin de Ocak 2019’dan itibaren burs hakkı kazanacağı belirtilen açıklamada, 14 başvuru ise kriter üstü olarak nitelendi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, 2018-2019 Öğretim yılı Eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin Burs Başvuru forumlarının değerlendirilmeye devam ettiğini açıkladı.



Daire Müdürü Ziya Öztürkler yazılı açıklamasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden değerlendirme yapıldıkça basın yayın yoluyla duyuru yapılacağını kaydetti.



Ön lisans, başarı teşvik, başarı, master, doktora ve tıp ihtisas bursu alan öğrencilerimizin aile gelir araştırması yapılmadığı için kimlik bilgilerinin yayınlanmadığını ifade eden Öztürkler, bununla birlikte kimlik bilgileri yayınlanmamış olup destek bursuna başvuran öğrencilerin sosyal hizmetler dairesinde aile gelir araştırmasının devam ettiğini söyledi.



Öztürk açıklamasına şöyle devam etti:

“Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak https://yobis.mebnet.net adresinden takip ederek gerekli işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. İşlemlerini tamamlamayan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesine itiraz edebilecektir. İtirazların gecikmeden zamanında yapılması esastır.

Bu sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilir”