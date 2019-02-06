Bursa’da kadın gaspçı dehşeti

Bursa'da müşteri gibi bindiği taksicinin boğazına bıçak dayayan kadın şüpheli, taksi soförünü araçtan atıp taksiyle kaçmaya başladı.Bursa otobanında takibe alınan gaspçı, Osmangazi Köprüsü Gişeleri'nde ekipler tarafından taksiyle birlikte gözaltına alındı

İlginç gasp girişimi, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Müşteri gibi bindiği 16 T 0701 plakalı taksiye, nereye gideceğini söylemeyen Sebahat D., bir süre seyrettikten sonra taksi şoförü Barbaros Temel’e İstanbul’a gideceğini söyledi. Taksi şoförü Temel’in “İstanbul’a gitmek için patronuma danışmam lazım, üzerimde mazot parası yok” demesi üzerine, kadın gaspçı cebinden çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Elektroşok uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde el frenini çekerek aracı durduran D., hızla araçtan indi. Gaspçının peşine araçtan inen Temel “hanımefendi yapmayın” sözlerine aldırış etmeyen şüpheli, Temel’in boğazına bıçak dayayarak küfürler etmeye başladı. Aniden taksi sürücüne tekme atarak yolun ortasına düşüren gaspçı, fırsattan istifade ederek araca binerek, Bursa-İstanbul Otobanın hareket etmeye başladı.

Taksi şoförünün ihbarı üzerine aracı takibe alan polis ekipleri, aracın İstanbul güzergahında olduğunu tespit etti. Durumu Yalova Emniyeti’ne ve Jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine takibe alınan araç yaklaşık 30 dakikalık takibin ardından, Osmangazi Köprüsü Gişeleri’nde yakalayarak kadın gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Destanlı, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilecek.

Gece saatlerinde kadın yolcunun taksiye bindiğini söyleyen taksi şoförü Barbaros Temel,” Nereye gideceğinin adresini vermedi ilk başta, bir süre seyrettikten sonra İstanbul’a gideceğiz demesi üzerine, İstanbul’a gitmek için “Patronuma sormalıyım, üzerimde mazot almaya para yok” diyerek kadından para talep ettim.”

“Boğazıma bıçak dayadı”

Konuşmanın ardından şok cihazıyla saldırdığın söyleyen Temel, ” Cebinden çıkardığı şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi ve sonrasında da ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı.” diye konuştu.