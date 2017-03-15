'Büyükanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı(AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Hollanda ve Almanya başta olmak üzere, bazı Avrupa ülkelerinin bakan ve siyasetçilerimize karşı demokrasiye yakışmayan engellemeleri oldu. Bu engellemeler neden yapılıyor?" sorusuna Müezzinoğlu, "Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı, Türkiye'nin güçlü büyümesinden ve gelişmesinden son dönemde ciddi rahatsızlık duyuyor. Bunu özellikle 2013 Gezi olaylarından itibaren çok net gözlemleyebiliyoruz. Türkiye aleyhine olabilecek bütün gelişmelerin arkasında ya destekçi olarak var ya organizatör olarak varlar." yanıtını verdi.

"Onlar, matematik medeniyetinin mensupları"

Müezzinoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlar, matematik medeniyetinin mensuplarıdır. Matematiklerini, bu seçimler falan bittikten sonra, büyük Türkiye'nin gücünü ve dinamiğini yeniden masaya yatıracaklardır ve o matematik onları yeniden daha suhuletli, daha reel siyaset yapmaları gerektiğini onlara gösterecektir. Türkiye bu yolcuğundan vazgeçmeyecek, güçlü ve istikrarlı yolculuğunu yapacaktır. Siyasi istikrarın arkasındaki en büyük güç, millet iradesidir. AK Parti'nin de en büyük dayanağı kurulduğu günden bu güne hep millet. Bundan sonra da yine milletle beraber gidecek, milletin hak ve hukukunu koruma yönünde asla taviz vermeyecek. Bu içerideki güç odaklarına nasıl herhangi bir taviz verilmeden milletin hakkı korunduysa, dışarıdaki güç odaklarına karşı da duruşumuz son derece açık, net, dik oldu. Dik olmaya da devam edecek."

"Halkın yüzde 90'ı karar vermiş"

"Anayasa değişiklik paketi için yapılacak halk oylamasına sayılı günler kaldı. Siz de bu kapsamda birçok ili ziyaret ediyorsunuz ve vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Halk oylamasının sonucuyla ilgili bir tahmininiz veya elinize ulaşan bir anket sonucu var mı?" sorusu üzerine Bakan Müezzinoğlu, şu yanıtı verdi:

"Halkın büyük bir kesimi, bana göre yüzde 90'ı, kendi içinde kararını vermiş ve bu anlamda bir 'Evet' diyen kitlenin çok büyük kesimi kararını netleştirmiş ve özünü yakalamış. Yani özü itibarıyla burada daha güçlü bir sistem, millet, demokrasi, hukuk devleti adına toplumun yüzde 50'sinden fazlasının vicdanının sesinin yansıdığı ve özü itibarıyla cumhurun, cumhurbaşkanına yetkileriyle birlikte destek, güç verdiği, sonra da hesap sorduğu güçlü bir sistem geliyor. Bunu kavramış ve buna ait kararı 'Evet' olarak netleştirmiş."

"İnsanı kandırma niyetiyle sığ, yalan cümleler söyleniyor"

Müezzinoğlu, 18 yaşındaki kişilerin milletvekili seçilebileceğine ilişkin düzenlemeye dair eleştirilere de değinerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Çoluk çocuk Meclise mi girecek? Benim en çok üzüldüğüm kısım bu. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği yanlış, özü itibarıyla yalan. CHP gibi bir siyasi partinin Genel Başkanı çıkıyor diyor ki 'Kendi çocuklarını 2 yıl sonra milletvekili emeklisi yapacaklar.' 14 yıllık siyasi hayatımızda böyle bir şey yok. 14 yıllık sosyal güvenlik yasal düzenlemelerimizde böyle bir şey yok. Tam aksine onların döneminde bozulan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu, şimdi sağlıklı yürüyecek bir Sosyal Güvenlik Kurumu haline getirmeye çalışıyoruz. Gününü doldurup da yaşını doldurmayan, bugün de kamuoyunda karşımıza çıkan yaşa takılan, çalışan kardeşlerimiz var. Gün olarak hak etmiş, yaş olarak bekliyor. Kaçı? 47, 55, 57'yi. Bunu bekleyen milletvekilleri de var. CHP'lisi ile MHP'lisi ile AK Parti'lisi ile bekleyecekler. Sağlıklı yürüyen sosyal güvenlik sistemini kurgulamamız lazım."

İnsanları kandırma niyetiyle sığ, yalan cümlelerin söylendiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Kim olursa olsun, ister milletvekili, ister cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister bakan, yaşını ve gününü doldurmadan emekli olma şansı yok. Bizim için 56, 57, 58'lerde ama ilk defa milletvekili olacaklar için sistem asla 60'dan önce erkekleri, 58'den önce de kadınları emekli yapmayan bir sistemimiz var." dedi.

"Milletvekili olanların askerlikten kurtarılacağı" yönünde de bir iddianın bulunduğunu anımsatan Müezzinoğlu, "AK Parti olarak sistemimizde üç dönemden fazla milletvekilliği sistematiği yok. Siyaseti milletle beraber, milletin değerlerine uygun yaparsanız başarırsınız. Onun için AK Parti 14 yıldır tek başına iktidar ve iktidarda kalıcı olmanın stratejilerini koyuyor. Niye? Milletin beklentilerini, değerlerini, hak ve hukukunu merkez alma anlayışı." ifadesini kullandı.

Büyükanne projesinde hak kazananlar açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.

Müezzinoğlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandı.

Hak kazanan isimleri öğrenmek için tıklayın

"4 milyon emekli promosyon aldı"

Bakan Müezzinoğlu, şu ana kadar 4 milyonun üzerinde emeklinin banka promosyonu aldığını söyledi.

"Kayıt dışında hedef yüzde 25'lere indirebilmek"

"Kayıt dışı istihdam oranını yüzde 33'lere düşürdünüz. Bu konuda rakamın daha da düşmesi için hangi adımları atacaksınız?" şeklindeki bir soru üzerine Müezzinoğlu, kayıt dışı istihdamın, sosyal güvenlik aktörleri ve dengeleri açısından hayati konulardan biri olduğunu belirtti.

Bugün yapılacak Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu'nun da konu başlığının kayıt dışı istihdam olduğunu bildiren Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Her yıl yaklaşık 60 milyar kaybımız var. Çok büyük bir rakam. Bu 60 milyarın biz büyük bir çoğunluğunu güçlü bir mücadeleyle almamız lazım. İlk hedefimiz bunu yüzde 25'lere indirebilmek. Bu konuda çok yönlü bir kampanya için hazırlık yapıyoruz. Şu anda istihdama verdiğimiz teşvikler, düzenli primlerini ödeyenlerin primlerini beş puan düşürmüş olmamız, bu mücadele sonrası primleri daha da düşürebilme, buradaki kayıt içiliği artırabilmemizle alakalıdır. Kayıt içiliği artırdığımız her başarı öbür taraftaki yükü azaltmamız için bize imkan verecektir. Çok yönlü, yaygın bir mücadeleyi işverenlerimizle sivil toplum örgütlerimizle diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte vereceğiz. Kayıt dışılıkta yüzde 25'lerin altındaki hedefi kısa sürede yakalamayı arzu ediyoruz."

"işsizlik oranı tek haneli rakama inecek"

Müezzinoğlu, TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı işsizlik oranlarıyla ilgili, "Belki 2017'nin Ocak rakamı da işsizlik oranı anlamında çok hafif bir artışı getirebilir. Ama 2017'nin Aralık ayında, çok rahatlıkla söylüyorum, bu performansımızı sürdürerek işsizlik oranı mutlaka ama mutlaka tek haneli rakama inecek, yüzde onların altına inecek." ifadelerini kullandı.