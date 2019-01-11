Büyükelçi Başçeri: “Gönyeli’nin geçmişle bugün arasındaki gelişmişlik farkı takdire şayandır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret etti,“Gönyeli’deki gelişmişlik farkının takdire şayan olduğunu” söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri’nin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin en üst düzey temsilcisine ev sahipliği yapmaktan hem onur duyduklarını, hem de projelerini paylaşmamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gönyeli’yi yüksek yaşam standartlı bir kent konumuna getirmek ve hizmet kalitesini çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade den Ahmet Yalçın Benli, “Türkiye Cumhuriyetçi Büyükelçiliği’yle işbirliğini önemsiyoruz. Bu temas ve ziyaretler, halkımız için de moral kaynağı oluyor. İşbirliğimizin sürmesini temenni ediyorum”dedi.



“Gelişmeyi izliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri ise ziyarette yaptığı konuşmada Gönyeli’deki gelişmenin ortada olduğunu ifade ederek; KKTC’de görev yaptığı dönem ile şimdiki Gönyeli arasındaki gelişmişlik farkının takdire şayan olduğunu söyledi.

Başçeri, özellikle Gönyeli Belediye Bulvarı’nın son dönemde ciddi bir gelişim gösterdiğini kaydederek, Gönyeli’nin bu noktalara gelmesindeki katkıları için belediye başkanı Benli’yi kutladı.

Gönyeli’nin gelişimini yakından takip ettiklerini de belirten Başçeri, “Gönyeli’nin hem gelişimini hem de yönetimini takdirle izliyoruz. Başarıların bundan sonraki dönemde de devam etmesini temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri’ye hatıra panosu takdim etti