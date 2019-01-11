  • BIST 91.463
  • Altın 227,762
  • Dolar 5,4759
  • Euro 6,3115
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Büyükelçi Başçeri: “Gönyeli’nin geçmişle bugün arasındaki gelişmişlik farkı takdire şayandır”

» »
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret etti
Büyükelçi Başçeri: “Gönyeli’nin geçmişle bugün arasındaki gelişmişlik farkı takdire şayandır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret etti,“Gönyeli’deki gelişmişlik farkının takdire şayan olduğunu” söyledi.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri’nin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin en üst düzey temsilcisine ev sahipliği yapmaktan hem onur duyduklarını, hem de projelerini paylaşmamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Gönyeli’yi yüksek yaşam standartlı bir kent konumuna getirmek ve hizmet kalitesini çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade den Ahmet Yalçın Benli, “Türkiye Cumhuriyetçi Büyükelçiliği’yle işbirliğini önemsiyoruz. Bu temas ve ziyaretler, halkımız için de moral kaynağı oluyor. İşbirliğimizin sürmesini temenni ediyorum”dedi.

“Gelişmeyi izliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri ise ziyarette yaptığı konuşmada Gönyeli’deki gelişmenin ortada olduğunu ifade ederek; KKTC’de görev yaptığı dönem ile şimdiki Gönyeli arasındaki gelişmişlik farkının takdire şayan olduğunu söyledi. 
Başçeri, özellikle Gönyeli Belediye Bulvarı’nın son dönemde ciddi bir gelişim gösterdiğini kaydederek, Gönyeli’nin bu noktalara gelmesindeki katkıları için belediye başkanı Benli’yi kutladı.
Gönyeli’nin gelişimini yakından takip ettiklerini de belirten Başçeri, “Gönyeli’nin hem gelişimini hem de yönetimini takdirle izliyoruz. Başarıların bundan sonraki dönemde de devam etmesini temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri’ye hatıra panosu takdim etti

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da bıçaklı kavgada aranan şahıs tutuklandı!06 Ocak 2019 Pazar 10:39
  • Ani ölüm! 27 yaşında genç ölü bulundu!05 Ocak 2019 Cumartesi 21:04
  • Lefkoşa'da Taammüden adam öldürmeye teşebbüs04 Ocak 2019 Cuma 21:29
  • Lefkoşa'daki kavgada 4 bıçak darbesi04 Ocak 2019 Cuma 16:13
  • Lefkoşa'da bıçaklama ve kavga04 Ocak 2019 Cuma 16:00
  • Haspolat'ta trafik çarpışması04 Ocak 2019 Cuma 15:58
  • “Göreve geldiğimde 901 olan personel sayısı bugün 818”03 Ocak 2019 Perşembe 13:44
  • LTB'de personel sayısı azaldı, 818 çalışan kaldı03 Ocak 2019 Perşembe 12:01
  • Lefkoşa'da trafik kaosu, trafik ışıkları arızalandı!03 Ocak 2019 Perşembe 11:34
  • Lefkoşa'da elektrik kesintisi !02 Ocak 2019 Çarşamba 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti