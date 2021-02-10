  • BIST 1.544
  • Altın 419,657
  • Dolar 7,0835
  • Euro 8,5879
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

»
Konya'da dün buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46), tabancayla kamyonetine ateş ederek öldüren Mustafa K. (28), Bahattin Y. (25) ve U.Ç.'nin (17), 150 TL'lik borç nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Buzdolabı tamircisini 150 lira borç için öldürmüşler

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi’nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, kamyonetiyle seyir halindeyken motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı’nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı’nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince saldırganların Mustafa K., Bahattin Y. ve U.Ç. olduğunu tespit edildi. Polis, U.Ç.’yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler polisle çatışmaya girdi

Diğer 2 şüphelinin Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde bir serada saklandığını belirleyen polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerden Bahattin Y., polis ekiplerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Mustafa K. de polise tabancayla ateş açtı.

Bunun üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı.

150 lira için öldürmüşler

Emniyete götürülen şüphelilerden tabancayı kullandığı iddia edilen Mustafa K., ifadesinde gece geç saatlerde içki satışı yaptıklarını ve Kamil Başaralı’nın da kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek “Biz seyyar olarak içki satıyoruz. Kamil Başaralı’nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük” dediği öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hukukçulardan Boğaziçi tutuklamalarına tepki: 'Hiçbir öğrencinin tutuklanma gerekçesinde 'terör örgütü üyeliği' suçlaması yok'09 Şubat 2021 Salı 18:15
  • Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm! Fırtına geri dönüyor09 Şubat 2021 Salı 14:52
  • Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı tamamen işlevsiz hale getirebilir09 Şubat 2021 Salı 14:26
  • İlahiyat Fakültesi Dekanı'ndan "Boğaziçi" tehdidi: Biz eylem falan yapmayız; gece vakti işi bitiririz09 Şubat 2021 Salı 14:20
  • Hatalı ameliyatla gözünü kaybeden vatandaşın tazminat davası: '100 bin TL çok, 10 bin TL yeter'09 Şubat 2021 Salı 12:38
  • Jigolo çetesinin günlük cirosu 1 milyon lira!09 Şubat 2021 Salı 09:41
  • Kim Milyoner İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu08 Şubat 2021 Pazartesi 22:58
  • Hastanede doktora oraklı saldırı: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim08 Şubat 2021 Pazartesi 22:40
  • Erdoğan:"Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar"08 Şubat 2021 Pazartesi 22:16
  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhuriyeti 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız08 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti