Buzlu su içmenin tehlikeleri

Buz gibi soğuk su, özellikle yoğun bir gün geçirdikten veya sıcak güneşin altındayken tercih edilir. Ancak, bu alışkanlık vücuda oldukça büyük zararlar verebilir. İşte buzlu suyun tehlikeleri...

İnsan vücut sıcaklığı 36.5 ila 37.5°C'dir. Bu sıcaklığı birkaç derece yükseltirseniz, vücutta çeşitli sorunlar ortaya çıkar, vücut ateşlenir ve ardından homeostaziye girer, yani normal işleyişine geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışır.

Uzmanlar, buzlu suyun vücut sistemindeki genel sıcaklığa ters bir sıcaklıkta olduğunu söylerek, düzenli olarak buzlu su içmenin kalp ve sindirim sistemini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Buzlu su içmenin yalnızca geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ve düzenli olarak buzlu su içmenin vücut sağlığı üzerinde olumsuz yanları olduğunu unutmayın.

Buzlu su içmenin 10 tehlikesi

Uzmanlara göre, soğuk suyun sağlığa olumsuz etkileri vardır. Ve yaz aylarında sıkça yapılan bu hatar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşte buzlu suyun kimsenin bilmediği 10 tehlikesi.

1. Kalp atış hızını düşürür

Buzlu su içmek kalp atış hızını düşürür. Araştırmalar, buzlu su içmenin vagus sinirini uyardığını göstermiştir. Sempatik sinir veya kalp siniri olarak da adlandırılan vagus siniri, vücudun istemsiz hareketlerini kontrol eden otonom sinir sisteminin önemli bir parçasıdır. Vagus siniri, kalp atış hızının düşmesine aracılık eder ve soğuk su, kalp atış hızının düşmesine neden olan sinir için bir uyarı görevi görür. Bu nedenle su normal sıcaklıkta içilmelidir. Beyin sıcaklık değişimine duyarlıdır ve bu nedenle soğuk su içerken donar, bu tür sürekli reaksiyon beyin için iyi değildir.

2. Sindirimi yavaşlatır

Buz gibi soğuk su içmek veya buzlu su içmek, kan damarlarınızın daralmasına neden olduğu için yiyecekleri sindirme sürecini engeller. Bu, sindirim sürecini yavaşlatır ve yiyeceklerin uygun şekilde sindirilememesine neden olur. Bu durumda besinler vücut tarafından sağlıklı olarak emilmez.

3. Şişkinlik ve kabızlığa neden olur

Öğün aralarında içilen buzlu su sindirim sisteminizi için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Soğuk suyun damarları daraltma etkisi vardır. Besinler daha az emilir ve bağırsak geçişi bozulur. Çoğu zaman, şişkinlik veya kabızlık gibi sindirim problemleri ortaya çıkar.

4. Baş ağrısını tetikler

Bu durumu muhtemelen yaşamışsınızdır. Buz gibi bir içecek içtikten sonra ani bir baş ağrısı yaşamak oldukça yaygındır. Alın ve şakaklardaki bu kısa süreli ağrılar çok soğuk içeceklerin ve yiyeceklerin tüketilmesinden kaynaklanır. Buna beyin donması denir. Çok soğuk bir içeceğin ayrıca migreni tetikleyebileceğini unutmayın. Bu nedenle migren atağı sırasında soğuk su içilmesi önerilmez.

5. Enerji seviyelerini düşürür

Durum ne olursa olsun, vücut ideal sıcaklığını korumaya çalışır. Metabolizmanın rolü budur. Çok soğuk su içtiğinizde vücut ısınız düşer. Ve vücut onu geri kazanmak için çalışmaya başlar. Bu önemli görevi yapmak için enerjiyi yoğunlaştırır. Bu enerji harcaması diğer metabolik işlevlerin zararınadır. Sindirim, bağışıklık veya serbest radikallere karşı mücadele için harcanacak enerji, vücut ısısını geri kazanmak için yönlendirilir. Bu da enerji seviyelerinde bir düşüşe neden olur.

6. Vücuda saldırır

Spor yaptığınızda veya fiziksel bir efordan sonra metabolizma hızlanıdr ve vücut ısısı artar. Spor yaptıktan hemen sonra buz gibi bir içecek içerseniz, vücut için şok çok büyük olacaktır. Organizma bunu bir saldırı olarak hisseder. Bu da mide ağrısına veya sindirim sorunlarına yol açabilir.

7. İlaçların etkisini azaltır

Bbuzlu su sindirimi yavaşlatır. Bu nedenle, ilaçları bir bardak buzlu suyla içerseniz, onları daha az sindirirsiniz. Ve vücudunuz onları daha az emer. Bu nedenle ilaçların verimi azalır.

8. Adet dönemini ağırlaştırabilir

Adet dönemine ishal, kabızlık ve mide ağrıları gibi sindirim bozuklukları eşlik edebilir. Çok soğuk bir içecek sindirimi bozar ve bu da sindirim sorunlarını artırabilir. Bu nedenle, herkes gibi buzlu sudan kaçınmak en iyisidir.

9. Boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığına neden olur

Çok soğuk içecekler içmek soğuk algınlığına veya boğaz ağrısına neden olabilir. Buzlu su vücudu soğutur, ısınmak için vücut daha fazla mukus üretir. Sonuç olarak, burun akıntısı başlar. Ayrıca kulak, burun, boğaz hastalıklarına karşı daha fazla hassasiyete yol açabilir, çünkü mukus birikimi bakteriler için cennettir. Boğaz ağrısı, kulak ağrısı, soğuk algınlığı ve burun akıntısına yatkınlık artar.

10. Eklem ağrılarını tetikler

Bazı insanlarda çok soğuk bir içecek içmek eklem ağrısına da neden olabilir. Bu özellikle romatizma hastaları için geçerlidir. O yüzden eklem ağrınız varsa çok soğuk içeceklerden uzak durmakta fayda vardır.