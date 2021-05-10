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Cami duvarına ‘sanat’ karakolda bitti: Bana göre güzel oldu

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Antalya’da cami duvarına yapılan ‘sanatsal çalışma’ karakolluk oldu. İmamın polis çağırmasıyla, caminin bahçe ve temizlik işlerini gönüllü olarak yapan Kemal Duran gözaltına alındı. Ancak Duran her şeye rağmen çalışmasının arkasında.
Cami duvarına ‘sanat’ karakolda bitti: Bana göre güzel oldu

Antalya’da cami duvarına yapılan ‘sanatsal çalışma’ karakolluk oldu. İmamın polis çağırmasıyla, caminin bahçe ve temizlik işlerini gönüllü olarak yapan Kemal Duran gözaltına alındı. Ancak Duran her şeye rağmen çalışmasının arkasında.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki Çallıoğlu Camisi’nin temizlik ve bahçe işlerini yapan 28 yaşındaki Duran, dün akşam yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami imamı Ümmet Akbaş ise Duran’ı boyamayı yapmaması konusunda uyardı. Ancak Duran, uyarıyı ciddiye almadı ve duvarın üzerine bir de ‘Selamünaleyküm‘ yazdı.

Sabah namazına giden imam Akbaş, çalışmayı görünce durumu müftülüğe ve polise bildirdi. Polis ekipleri, Duran’ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Duran’dan şikayetçi olan İmam Akbaş şunları söyledi: “Ramazan ayının başında geldi, caminin bahçesini temizledi, çiçeklendirdi. Tuvaleti falan temizledi. Allah razı olsun güzel şeyler de yaptı ama bu sefer caminin duvarlarını elini boyaya batırıp bu şekilde bir şey yapmış. Kendisine ‘yapma’ dedik. ‘Bana göre güzel’ diyor. Buraya her gelen her istediğini yapamaz. Yapma dememize rağmen oldu bunlar. Artık anlamayınca görevlileri çağırmak zorunda kaldık.”


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