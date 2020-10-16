Uzmanlar, Rus uydusu ile Çin roketinin çarpışma riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Dikkat çeken detay ise; bu çarpışmanın saatler sonra gerçekleşecek olması ihtimali.

Çarpışmaya saatler kaldı! Uzay çöplüğü miktarı yüzde 20 artabilir!

Uzay boşluğunda 10 cm'den büyük 20 binden fazla uzay çöpü var. 10 cm'den küçük ise 500 bin parça olduğu tahmin ediliyor.

Dünya yörüngesinde bulunan ama kullanımda olmayan her türlü araç uzay çöpü ya da uzay enkazı olarak adlandırılıyor. Ayrıca atmosferde bulunan küçük meteor parçaları hatta uzay araçlarından kopan mikroskobik boya parçaları bile uzay çöpü olarak sayılmaktadır.

Uzayda, zamanında önemli görevler için kullanılmış ve insanlığa nice konuda kapı açmış ancak şimdilerde kaderine terk edilmiş birçok uzay çöpü bulunuyor. Bunlara iki örnek de, devre dışı bırakılan bir Rus uydusu ve Dünya yüzeyinin 965 kilometre üzerinde yörüngede yüzen kullanım dışı bir Çin roketi.

Uzmanlar, kullanım dışı olan Rus uydusu ile yine emekliye ayrılmış bir Çin roketinin çarpışabileceğini açıkladı. Uzay enkazını takip eden LeoLabs firması çarpışmanın gerçekleşmesi halinde binlerce şarapnel parçasının yörüngeye yayılacağı uyarısında bulundu. Söz konusu çarpışmanın yörüngedeki uzay çöplüğü miktarını yüzde 20 oranında artırabilecek olduğu ifade edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar çarpışmanın önümüzdeki saatlerde gerçekleşebilecek olduğunu belirtiliyor.