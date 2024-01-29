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Çarşamba sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde sağanak yağışın etkili olacağını, çarşamba sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
Çarşamba sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ocak – 5 Şubat tarihli hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı oldukça soğuk, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre yarın hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Çarşamba sabahı yüksek kesimlere karla karışık yağmur yağacak, hava sonrasında parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Perşembe günü de hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Haftanın diğer günleri ise hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 9 – 12 derece, ikinci yarısında ise 13- 16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, salı ve çarşamba günleri ise kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

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