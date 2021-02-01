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Çarşamba ve Perşembe sağanak bekleniyor

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KKTC’de Çarşamba ve Perşembe yer yer sağanak bekleniyor.
Çarşamba ve Perşembe sağanak bekleniyor

KKTC’de Çarşamba ve Perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 Şubata kadar olan hava tahminlerine göre, 3 Şubat Çarşamba gece geç saatlerde başlayacak sağnak yağış, 4 Şubat Perşembe de devam edecek. Diğer günler ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece, 4 Şubat Perşembe 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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