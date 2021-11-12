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"Çekirgeye" gıda izni!

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Avrupa Komisyonu Cuma günü göçmen çekirgenin yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin verdi.
"Çekirgeye" gıda izni!

Komisyona göre, çekirgeler, dondurulmuş, kurutulmuş ve toz halinde bulunmasının yanında birtakım gıda ürününde atıştırmalık veya gıda bileşeni olarak pazarlanması amaçlanıyor.

Komisyon, bu izinin, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından göçmen çekirgenin güvenli olduğu sonucuna varan kapsamlı bir bilimsel değerlendirmenin ardından geldiğini belirtti.

Çekirge içeren ürünler, olası alerjik reaksiyonlar hakkında bilgi vermek için etiketlenecek.

BM Gıda ve Tarım Örgütü, çeşitli çalışmalarda böcekleri yüksek yağ, protein, vitamin, lif ve mineral içeriği ile son derece besleyici ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak tanımladığını duyurmuştu.

 

Cyprus Mail.

 

 

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