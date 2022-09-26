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Cem Karaca'nın hayatı film oluyor

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Anadolu rock müziğinin ustası Cem Karaca'nın hayat hikayesini anlatan film, 2023 sonunda vizyona girecek.
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor

 

Anadolu Rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca’nın yaşamı beyazperdeye aktarılıyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; filmin yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek.

Yapımcılığına ise Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın imza atacağı film, 2023 sonunda vizyona girecek.

Filmin senaryosunu senarist Mert Dikmen üstleniyor. Filmde Cem Karaca’ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz belli değil.

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