Cem Karaca'nın hayatı film oluyor

Anadolu Rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca’nın yaşamı beyazperdeye aktarılıyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; filmin yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya üstlenecek.
Yapımcılığına ise Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ’ın imza atacağı film, 2023 sonunda vizyona girecek.
Filmin senaryosunu senarist Mert Dikmen üstleniyor. Filmde Cem Karaca’ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz belli değil.
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