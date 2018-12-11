  • BIST 91.910
  • Altın 215,679
  • Dolar 5,3897
  • Euro 6,1109
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Cerit: “Duyarlılık ve Farkındalık Yaratmak Adına Etkinliklerimiz Devam Edecektir.”

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Yöneticisi Mutlu Atasayan da etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cerit: “Duyarlılık ve Farkındalık Yaratmak Adına Etkinliklerimiz Devam Edecektir.”

Aritmi, Hipertansiyon ve Şeker Hastalığı Farkındalık Günlerinin İlki Güzelyurt Dispanseri’nde Gerçekleşti

Çağımızın en önemli hastalıklarından olan ve sık rastlanan kalp çarpıntısı, şeker ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını teşhis etmek ve önlemek için gerçekleştirilecek etkinlik dizisinin birincisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nde düzenlendi. Güzelyurt halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte başvuran kişilerin tansiyon, şeker ölçümü ve kalp şeridi çekildi. Tetkiklerin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Levent Cerit tarafından muayeneleri gerçekleşti.

Ritim Bozukluğu (Aritmi) Belirtileri

Etkinlikte tespit edilmeye çalışılan hastalıklar hakkında bilgiler veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Levent Cerit kalp çarpıntısının, heyecan, stres veya aşırı kafein tüketimine bağlı olarak yaşanabileceği gibi tıp dilinde aritmi olarak adlandırılan kalp ritim bozukluğunun da belirtisi olabileceğini ifade etti. Ritim bozukluklarının en belirgin özelliğinin çarpıntı yaşanması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, bunun dışında kalp vuruşlarında düzensizlik, baş dönmesi, göz kararması, göğüste sıkıntı, baskı veya ağrı gibi durumların diğer belirtiler arasında yer aldığını, bu belirtilerden herhangi birinin yaşanmasının aritmiye işaret edebileceğini, bu nedenle mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Şeker Hastalığı (Diyabet) Belirtileri

Şeker hastalığının (Diyabet) vücuttaki salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonunu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, diyabetin ömür boyu sürebilen bir hastalık olduğunu kaydetti. Diyabetin belirtileri ile ilgili bilgiler de veren Doç. Dr. Levent Cerit, aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonların şeker hastalığının habercisi olduğunu, bu belirtileri yaşayan kişilerin yine mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini, günümüzde diyabet tedavisinde kullanılan pek çok yöntem bulunduğunu ifade etti.

Hipertansiyon Belirtileri

Kan basıncı yüksekliği olan ve özellikle genetik yatkınlık ile aşırı tuz tüketiminin yol açtığı hipertansiyonun kişilerde birçok nedene bağlı olarak görüldebildiğini söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, mutlaka kontrol altına alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Hipertansiyonun belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar verebileceğini kaydeden Doç. Dr. Levent Cerit, çok tehlikeli nitelendirilen bu durumun baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluk gibi belirtiler göstebileceğini ve mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Levent Cerit: “Duyarlılık ve Farkındalık Yaratmak Adına Etkinliklerimiz Devam Edecektir.”

Etkinliğin amacı hakkında açıklamalarda da bulunan Doç. Dr. Levent Cerit, hipertansiyon, diyabet ve ritim bozukluklarından dolayı kişilerin hasar görmeden ve kötü sonuçlara ulaşmadan bu hastalıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ve oluşabilecek sorunların önlenmesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Levent Cerit şöyle devam etti: “Bu amaçla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nde Güzelyurtlu halkımızla hipertansiyon, diyabet ve aritmi ile ilgili farkındalık projesi kapsamında testler ve muayeneler gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan kişilerin olası ritim bozukluğunu tespit etmeye yönelik kalp şeridi çekildi, diyabet ve gizli şekere yönelik kan şekeri testi, hipertansiyona yönelik ise rutin tansiyon ölçümleri yapıldı. Bu hastalıklarla ilgili duyarlılık ve farkındalık yaratmak adına ülke genelinde etkinliğimiz uzun süre devam edecektir. 13 Aralık’ta yine Güzelyurt’ta yapılacak etkinlikte hastaların kalp kapakları ve aort damarları da kontrol edilecektir.”

Mutlu Atasayan: “Daha Önceleri Küçük Bir Sağlık Sorunu için Yurt Dışını Tercih Eden Hastalar, Artık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Deneyimli Uzmanlardan Kaliteli ve Güvenilir Sağlık Hizmetleri Alabilmektedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Yöneticisi Mutlu Atasayan da etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Mutlu Atasayan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nin yaklaşık üç yıl önce hizmete girdiğini, bu süre zarfında birçok alanda bölgeye sağlık hizmetleri getirildiğini belirterek şöyle devam etti; “Kalp hastalıkları ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile Güzelyurt’ta iki aşamada kalp sağlığı ile ilgili etkinlik düzenlenecektir. Mini check-up şeklinde uygulanan testler ve kalbe yönelik muayeneler doğrultusunda kişiler kalple ilgili rahatsızlıkları konusunda bilgilendirilecektir. Amacımız halka doğru ve güvenilir hizmetler vermektir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi açıldığından bu yana geçen sürede verdiği hizmetlerle kendini kanıtlamış bir kurumdur. Daha önce en küçük bir sağlık sorununda tedavi için yurt dışını tercih eden hastalar artık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tercih ederek deneyimli uzmanlardan kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri alabilmektedir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Gereksinimli Çocuklarla Sanat Terapisi Ve Resim Çalışmaları Yapılarak 2019 Yılı Takvimi Oluşturuldu…10 Aralık 2018 Pazartesi 14:30
  • Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergisi09 Aralık 2018 Pazar 14:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi SOS Çocuk Köyü’nde Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Eğitim Seminerine Katıldı…09 Aralık 2018 Pazar 14:45
  • Kanserde Erken Tanı Hayat Kurtarır07 Aralık 2018 Cuma 16:25
  • Altınay; "Disiplinlerarası Eğitimle Eşit Bakış ve Yaşayışın Sağlanmasında Araştırmanın Önemi Çok Büyük…"07 Aralık 2018 Cuma 14:45
  • Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları Engelsiz Bir Yaşam İçin İşbirliğinin Önemine Vurgu Yaptı...05 Aralık 2018 Çarşamba 16:15
  • Harun Fatsa; "Birçok Farklı Sanatçının Eserlerinin Sergilendiği Müzeye Hayran Kaldım…"04 Aralık 2018 Salı 14:30
  • Sevgi Her Engeli Aşar.04 Aralık 2018 Salı 14:27
  • T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Fatsa Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti04 Aralık 2018 Salı 14:24
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi Açılıyor04 Aralık 2018 Salı 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti