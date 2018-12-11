Cerit: “Duyarlılık ve Farkındalık Yaratmak Adına Etkinliklerimiz Devam Edecektir.”

Aritmi, Hipertansiyon ve Şeker Hastalığı Farkındalık Günlerinin İlki Güzelyurt Dispanseri’nde Gerçekleşti

Çağımızın en önemli hastalıklarından olan ve sık rastlanan kalp çarpıntısı, şeker ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını teşhis etmek ve önlemek için gerçekleştirilecek etkinlik dizisinin birincisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nde düzenlendi. Güzelyurt halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte başvuran kişilerin tansiyon, şeker ölçümü ve kalp şeridi çekildi. Tetkiklerin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Levent Cerit tarafından muayeneleri gerçekleşti.

Ritim Bozukluğu (Aritmi) Belirtileri

Etkinlikte tespit edilmeye çalışılan hastalıklar hakkında bilgiler veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Levent Cerit kalp çarpıntısının, heyecan, stres veya aşırı kafein tüketimine bağlı olarak yaşanabileceği gibi tıp dilinde aritmi olarak adlandırılan kalp ritim bozukluğunun da belirtisi olabileceğini ifade etti. Ritim bozukluklarının en belirgin özelliğinin çarpıntı yaşanması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, bunun dışında kalp vuruşlarında düzensizlik, baş dönmesi, göz kararması, göğüste sıkıntı, baskı veya ağrı gibi durumların diğer belirtiler arasında yer aldığını, bu belirtilerden herhangi birinin yaşanmasının aritmiye işaret edebileceğini, bu nedenle mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Şeker Hastalığı (Diyabet) Belirtileri

Şeker hastalığının (Diyabet) vücuttaki salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonunu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, diyabetin ömür boyu sürebilen bir hastalık olduğunu kaydetti. Diyabetin belirtileri ile ilgili bilgiler de veren Doç. Dr. Levent Cerit, aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonların şeker hastalığının habercisi olduğunu, bu belirtileri yaşayan kişilerin yine mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini, günümüzde diyabet tedavisinde kullanılan pek çok yöntem bulunduğunu ifade etti.

Hipertansiyon Belirtileri

Kan basıncı yüksekliği olan ve özellikle genetik yatkınlık ile aşırı tuz tüketiminin yol açtığı hipertansiyonun kişilerde birçok nedene bağlı olarak görüldebildiğini söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, mutlaka kontrol altına alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Hipertansiyonun belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar verebileceğini kaydeden Doç. Dr. Levent Cerit, çok tehlikeli nitelendirilen bu durumun baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve görmede bozukluk gibi belirtiler göstebileceğini ve mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

Doç. Dr. Levent Cerit: “Duyarlılık ve Farkındalık Yaratmak Adına Etkinliklerimiz Devam Edecektir.”

Etkinliğin amacı hakkında açıklamalarda da bulunan Doç. Dr. Levent Cerit, hipertansiyon, diyabet ve ritim bozukluklarından dolayı kişilerin hasar görmeden ve kötü sonuçlara ulaşmadan bu hastalıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ve oluşabilecek sorunların önlenmesi olduğunu belirtti. Doç. Dr. Levent Cerit şöyle devam etti: “Bu amaçla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nde Güzelyurtlu halkımızla hipertansiyon, diyabet ve aritmi ile ilgili farkındalık projesi kapsamında testler ve muayeneler gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan kişilerin olası ritim bozukluğunu tespit etmeye yönelik kalp şeridi çekildi, diyabet ve gizli şekere yönelik kan şekeri testi, hipertansiyona yönelik ise rutin tansiyon ölçümleri yapıldı. Bu hastalıklarla ilgili duyarlılık ve farkındalık yaratmak adına ülke genelinde etkinliğimiz uzun süre devam edecektir. 13 Aralık’ta yine Güzelyurt’ta yapılacak etkinlikte hastaların kalp kapakları ve aort damarları da kontrol edilecektir.”

Mutlu Atasayan: “Daha Önceleri Küçük Bir Sağlık Sorunu için Yurt Dışını Tercih Eden Hastalar, Artık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Deneyimli Uzmanlardan Kaliteli ve Güvenilir Sağlık Hizmetleri Alabilmektedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Yöneticisi Mutlu Atasayan da etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Mutlu Atasayan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nin yaklaşık üç yıl önce hizmete girdiğini, bu süre zarfında birçok alanda bölgeye sağlık hizmetleri getirildiğini belirterek şöyle devam etti; “Kalp hastalıkları ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile Güzelyurt’ta iki aşamada kalp sağlığı ile ilgili etkinlik düzenlenecektir. Mini check-up şeklinde uygulanan testler ve kalbe yönelik muayeneler doğrultusunda kişiler kalple ilgili rahatsızlıkları konusunda bilgilendirilecektir. Amacımız halka doğru ve güvenilir hizmetler vermektir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi açıldığından bu yana geçen sürede verdiği hizmetlerle kendini kanıtlamış bir kurumdur. Daha önce en küçük bir sağlık sorununda tedavi için yurt dışını tercih eden hastalar artık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tercih ederek deneyimli uzmanlardan kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleri alabilmektedir.”