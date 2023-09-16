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Çevre kirliliği sorununa çözüm üretmek amacıyla Temiz Girne Hareketi Projesi başlatıldı

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Çevre kirliliği sorununa çözüm üretmek amacıyla Temiz Girne Hareketi Projesi başlatıldı
Çevre kirliliği sorununa çözüm üretmek amacıyla Temiz Girne Hareketi Projesi başlatıldı

Girne İyilik Gönüllüleri, kentte bireylerin yarattığı ve gittikçe artan çevre kirliliği sorununa çözüm üretmek amacıyla Temiz Girne Hareketi Projesini başlattığını duyurdu.

Girne İyilik Gönüllüleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Girne Kaymakamlığı, Girne Çevre Dairesi, Girne Polis Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin paydaş olarak yer aldığı ve destek verdiği proje, 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’da Girne Oscar Resort Otel’de "Temiz Girne Çalıştayı" ile başlayacak.

İlgili tüm kurum, kuruluş, okul ve sivil toplum örgütlerinin davet edildiği çalıştayda, katılımcı kesimler çevre bilincini artırmak ve çevre kirliliğini önlemek konusunda öneri ve katkılarını sunacak.

Çalıştay, kayıtların yapılmasının ardından saat 18.30’da proje paydaşları sözcülerinin konuşmaları ile başlayacak. Kokteylin ardından çalıştay, çalışma gruplarının öneri ve katkılarının belirlenmesi ile devam edecek ve grupların raporlarını sunması ile tamamlanacak.

Açıklamada, çalıştayda elde edilecek verilerin pilot bölge olarak seçilen Girne’de uygulamaya konulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Temiz Girne Hareketi’nin her yıl farklı bir çevre sorununun çözümünü amaçlayan projeler ile hareketin sürekliliğini sağlamayı ve diğer bölgelerdeki gönüllü hareketlerle tecrübelerini paylaşmayı amaçladığı da kaydedildi.

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