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ChatGPT bu defa sınıfta kaldı… Komedi konusunda yeteneği yok

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Bir süredir çeşitli teknoloji uzmanları ve farklı endüstriler tarafından yere göğe sığdırılamayan ChatGPT bu defa sınıfta kaldı. Yapay zekâ botu, komik olma konusunda sorun yaşıyor.
ChatGPT bu defa sınıfta kaldı… Komedi konusunda yeteneği yok

Son yılların yükselen teknoloji trendi olan yapay zekâ, ChatGPT gibi botlarla son derece popüler hale geldi. Hatta pek çok endüstri de Open AI’nin ürünü ChatGPT gibi botları iş hayatında değerlendirmenin yollarını arıyor.

Son olarak da güncellenmiş model GPT-4, bağlamsal anlama ve rasyonalizasyonda ileriye doğru büyük bir sıçrama göstererek dikkat çekti. Ekonomi profesörü Bryan Caplan, botun ekonomi testinde üç ay içinde kaydettiği ilerleme karşısında şok olduğunu ve notunu D’den A’ya yükselttiğini söyledi.

Pek çok kişi bu yükselen trend nedeniyle işini kaybetmekten korksa da hâlâ istenilen seviyeye ulaşılmış değil; özellikle de yaratıcı işlerde. Son olarak araştırmacılar, ChatGPT’nin yalnızca 25 fıkra anlatabildiğini ve yeni fıkralar, şakalar uyduramadığını buldu.

Yeni bir araştırma makalesine göre ChatGPT’nin komik olmaması ve şakalarının orijinal olmaması dikkat çekti.

EĞLENCELİ AMA KOMİK DEĞİL

İki Alman araştırmacı, ChatGPT’nin gerçekten komik olup olmadığını ve bağlama dayalı mizah veya yalnızca çevrimiçi bulunan şakaları kopyalayıp kopyalamadığını çözmeye çalıştı.

Chatbot’a “herhangi iyi bir şaka biliyor musun?” diye soran araştırmacılar, ChatGPT’nin 1.008 şaka üretmesini sağladı. Bununla birlikte, araştırmacıların bulduğuna göre, yüzde 90’dan fazlası aynı 25 şaka ve varyasyonlarından oluşuyordu.

Sophie Jentzsch ve Kristian Kersting’in “ChatGPT eğlenceli ama komik değil!” başlıklı makalelerine göre, bot henüz komik orijinal içerik oluşturamıyor.

ChatGPT, hızlı gelişimiyle uzmanları endişelendiriyor ve yapay zekâ etik uzmanları, özellikle işgücü piyasası ve hatta insanlık konusunda endişelerini son zamanlarda sık sık dile getiriyor. Hatta Hollywood’da yaşanan yazarlar grevinde senaristlerin talepleri arasında yapay zekâ botunun kullanılmaması bile var ki bu istekleri uzun vadede olumlu bir şekilde karşılanmadı.

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