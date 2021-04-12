CHP sordu: Kaç doz Biontech aşısı çöpe gitti?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz Biontech aşısı çöpe gitmiştir?” diye sordu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek "Randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gidiyor" açıklamasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz Biontech aşısı, randevuya gelmeyenler nedeniyle çöpe gitmiştir?” diye sordu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, korona virüsü aşılarına ilişkin "Randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil" dedi. Tükek’in bu sözlerini TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, önergesinde şunları belirtti:

'HER DOZ ÇOK KIYMETLİ'

“Türkiye, Covid-19 salgınına karşı aşı yarışında geride kalmış ve bugüne kadar yeterli miktarda aşı tedarik edememiştir. Aşılama hızı çok yavaş ilerlerken Türkiye’nin bugüne kadar Biontech aşısından yalnızca 4.5 milyon doz tedarik edebildiği bilinmektedir. Buna karşın, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için “Randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşıların ziyan olduğu” ifadesini kullanmıştır. Tükek, aşının 6 dozluk flakonlar halinde -70 derecede saklandığını ve randevusuna gelmeyenler nedeniyle çözdürülen her flakonda bir ya da iki dozun çöpe gittiğini belirtmiştir. Her bir doz aşı, salgına karşı mücadelede çok kıymetlidir ve dolayısıyla söz konusu durum, Sağlık Bakanlığınca mutlaka araştırılmalıdır.”

'İSRAFIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?'

Emir, çöpe giden aşılarla ilgili Bakan Koca’dan açıklama isteyerek, “Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz BioNTech aşısı, randevuya gelmeyenler nedeniyle çöpe gitmiştir? Sağlık Bakanlığı, söz konusu sorunun önüne geçebilmek için bir planlama yapmış mıdır? Yapıldıysa nasıl bir yolla sorunun önüne geçilmesi planlanmaktadır?” sorularına yanıt istedi