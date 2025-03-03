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CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu gözaltındaki 22 kişi adliyeye sevk edildi.
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ya gözaltına alındı.

Belediyede aramalar yapıldı

Şüpheliler, işlemleri için önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri Beykoz Belediyesi'nde arama da yaptı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler bugün Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

CHP'den tepkiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından gözaltılara tepki gösterdi:

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağrıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" ifadesini kullandı.

Daha sonra Beykoz Belediyesi'nin binasına giderek belediye yöneticileriyle bir toplantı yapan Çelik, toplantı çıkışında "Hem hukuksal anlamda, hem siyasi anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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