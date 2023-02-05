Christodoulides ile Mavroyiannis ikinci tura yakın; Mavroyiannis ile Neofitu ikinci tur için çekişiyor

Güney Kıbrıs'ta Başkanlık seçiminde sandıkların saat 18.00'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Buna göre, Hristodulidis önde, Neofitu ile Mavroyannis ikinci tur için yarışıyor.

Alpha, Antenna, Omega ve Sigma televizyon kanallarının yayınladıkları sandık çıkış anketlerine göre Nikos Christodulides ve Andreas Mavroyannis cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yaklaşmış durumda. Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nun sandık çıkış anketi ikinci tur için Andreas Mavroyannis ve Averof Neofitu arasında başa baş bir mücadele yaşandığını gösteriyor.

Christodoulides sandık çıkış anketlerine göre %35,4'e ulaşan bir oy elde ediyor.

Tüm anketler ELAM lideri Christos Christou'yu dördüncü sırada gösteriyor.

Sandık çıkış anketleri sonuçları şöyle:

RIK (%70)

Nikos Christodoulides %30,5-33,5

Andreas Mavroyiannis %26,5-29,5

Averof Neofitu %26,5-29,5

Christos Christou %5-7

Alpha (%85)

Nikos Christodoulides %31,4-35,4

Andreas Mavroyiannis %24,9-28,9

Averof Neofitu %24,1-28,1

Christos Christou 4,8-6,8%

Antenna (%90)

Nikos Christodoulides %32,7-35,4

Andreas Mavroyiannis25.7-28.3%

Averof Neofitu %23,5-26,1

Christos Christou %6,1-7,5

Sigma (%75)

Nikos Christodoulides %31-35

Andreas Mavroyiannis %26-30

Averof Neofitu %25-29

Christos Christou %4-6

Omega (%80'de)

Nikos Christodoulides %30-34

Andreas Mavroyiannis %26,5-30,5

Averof Neofitu %24,5-28,5

Christos Christou %5-7