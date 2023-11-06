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SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

CIA Direktörü Burns, Gazze’deki esirler konusunu görüşmek için İsrail’de

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, siyasiler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti.
CIA Direktörü Burns, Gazze’deki esirler konusunu görüşmek için İsrail’de

İsrail basınının aktardığına göre, Burns, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda temaslarda bulunmak üzere İsrail, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Orta Doğu ülkelerini kapsayan bölge turuna çıktı.

Burns, dün gece ulaştığı İsrail’de Ulusal İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile görüştü.

CIA Direktörü'nün bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı kapsamlı saldırılar soruncu Gazze Şeridi'nde 242 İsrailli esir bulunduğunu bildirmişti.

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