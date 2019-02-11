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CIA'in NASA belgeleri deşifre oldu

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CIA'in NASA ile ilgili dönemin ABD başkanına yazdığı rapor deşifre oldu.
CIA'in NASA belgeleri deşifre oldu

 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) bu sefer uzay yarışında attığı adım ile değil ortaya çıkan CIA belgeleri ile gündemde. 

 

  •  

    Zira ABD ile SSCB arasında yaşanan uzay yarışı yıllarında dönemin ABD Başkanı Reagan'a yazılan CIA raporu ülke basınında yer aldı. 

     

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    28 Ocak 1986'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'den 10. uçuşunu yapmak üzere uzaya fırlatılan Challenger Uzay Mekiği, uçuşun 73. saniyesinde tüm dünyanın gözleri önünde infilak etmişti. 

     

  •  

    Konu ile ilgili Başkan Reagan'a bir rapor hazırlayan CIA, bu durumun Sovyet saboıtajından kaynaklanabileceği iddiasının güçlü olduğu bilgisine yer verdi. 

     

  •  

    Kaza nedeniyle tüm mürettabat hayatını kaybetmişti.

    Peki Challenger Uzay Mekiği kazasının açıklanmayan araştırma raporları ne diyordu? 

     

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    CIA Yardımcı Müdürü ABD'li General Daniel O. Graham tarafından kaleme alınan raporda kazanın bir sabotaj olabileceği ifadesi dikkat çekiyor. 

     

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    Graham, aynı raporda Başkan Reagan'a kazanın Sovyetler Birliği tarafından planlanmış bir sabotaj olabileceği bilgisine ve bu konunun araştırılması tavsiyesine yer veriyor. 

     

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    Dönemin CIA Direktörü William Casey de kazanın Sovyet sabotajı olma ihtimalinin kuvvetli olduğu notu düşüyor. 

     

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    Söz konusu iddiaları destekleyecek nitelikte bulgulara ise bugüne kadar rastlanmadı.

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