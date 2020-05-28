Çİlek videosu İzlenme rekoru kırmıştı... Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde yer alan bir videonun, tuzlu suya atıldığında çileklerin içinden çeşitli böcekler çıktığını gösterdiği iddia edildi. Bu gönderilerden yalnız biri, yaklaşık 6 bin kez beğenildi. Aynı iddia, çeşitli internet sitelerinde de konu edildi.

Teyit.org'un haberine göre, Ancak iddia doğru değil. Video gerçeği yansıtmıyor. Çileğin içinden çıktığı iddia edilen büyük böcek, kaplara bahçeden alınarak konmuş.

VİDEO GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Geçtiğimiz haftalarda TikTok kullanıcıları ABD’de #strawberrybugs isimli bir akım başlattı. Kullanıcılar, tuzlu suya çilek atarak çileklerin içinden çıkan küçük böcekleri videoya kaydetti. Durumu bazıları hoş karşılamazken, bazıları ise olayı çok normal buldu.

Akım devam ederken paylaşılan bir video, Türkiye’de de gündem oldu. Ancak boyutu epey büyük böceklerin gözüktüğü bu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı bizzat açıkladı. Kullanıcı, tuzlu suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi göstermiş. Videonun bu kadar kişi tarafından izleneceğini düşünmediğini, ayrıca sahte olduğunun çok belli olduğunu söylüyor. Yani #strawberrybugs akımıyla dalga geçmek için daha büyük bir böceği kaseye sonradan ekleyerek kurgusal bir video hazırlamış.