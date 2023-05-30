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Çin, ABD'nin iki ülke savunma bakanlarının görüşmesine yönelik talebini reddetti

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ABD'nin iki ülke savunma bakanlarının Sinapur'daki bir zirvede görüşmesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) sunduğu teklifin Pekin yönetimi tarafından reddedildiği bildirildi.
Çin, ABD'nin iki ülke savunma bakanlarının görüşmesine yönelik talebini reddetti

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA'ya yaptığı açıklamada, "ÇHC, ABD'ye, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Singapur'da ÇHC Ulusal Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmesi için mayıs ayı başlarında yaptığımız daveti reddettiklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

Ryder, açıklamanın devamına ABD Savunma Bakanlığı'nın, "rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamak için" Washington ile Pekin arasında ordular arası iletişim hatlarını korumanın önemine "kuvvetle" inandığına değindi.

Pentagon Sözcüsü, ÇHC'nin ordular arası anlamlı tartışmalara girme konusundaki isteksizliğinin, ABD Savunma Bakanlığı'nın ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetmenin bir parçası olarak, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bir çok düzeyde açık iletişim hatları arama taahhüdünü azaltmayacağını belirtti.

Ryder, General Li'nin, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulmasının, Bakan Austin'le görüşmesine engel teşkil etmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'li bir üst düzey savunma yetkilisi AA'ya yaptığı açıklamada, ÇHC'nin, ABD Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı veya Bakanlığın diğer yetkililerinden gelen iletişim davetlerini reddetmesinin ilk olmadığını söyledi.

Yetkili, "Açıkçası, bu, bir dizi bahanenin sonuncusu. ÇHC 2021'den beri, (ABD) Savunma Bakanlığından önemli lider angajmanları, çok sayıda daimi diyalog talebi ve yaklaşık 10 çalışma düzeyinde angajman için bir düzineden fazla talebi reddetti veya yanıtlamadı." ifadelerine yer verdi.

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