Çin büyükelçisi Maliye Bakanıyla görüştü

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yantao Liu, iki ülke arasında ezelden bu yana var olan mükemmel ikili ilişkilerin ve Kıbrıs’ın önemli coğrafik konumunun, iki ülke arasındaki daha fazla işbirliği için önemli bir unsur teşkil ettiğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yantao Liu, dün Maliye Bakanı Makis Keravnos’la görüşmesinin ardından yaptığıYantao Liu, açıklamada, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu tüm AB üye devletleriyle ekonomik ilişkilere verilen önemi vurgularken, Keravnos ise açıklamasında, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine verilen öneme değindi.