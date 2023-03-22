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Çin, corona virüsüne karşı yerel olarak geliştirilen ilk mRNA aşısını onayladı

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Çin, corona virüsüne karşı CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK tarafından geliştirilen ilk yerli mRNA aşısını onayladı.
Çin, corona virüsüne karşı yerel olarak geliştirilen ilk mRNA aşısını onayladı

Bu onay, yerel araştırmaları desteklemek için Batılı ülkelerin corona virüsü aşılarını kullanmayı reddeden Çin için büyük bir başarı anlamına geliyor.

Çin’de geliştirilen aşıların Moderna MRNA.O ve Pfizer PFE.N BioNTech’in 22UAy.DE mRNA aşılarından daha az etkili olduğu görülmüştü. Çin 2020’nin başından beri mesajcı RNA (mRNA) teknolojisini kullanan aşılar geliştirmeye çalışıyordu.

Çin’de uzun süredir beklenen onay, Aralık ayında katı Çin’in katı corona virüsü kısıtlamalarını aniden kaldırmasından bu yana ülke genelinde vakaların ciddi ölçüde düştüğü sırada geldi.
Ancak bu aşı Çin’e gelecekteki salgınlarla ve yeni ortaya çıkan varyantlarla mücadele etmesi için ek bir seçenek sağlayacak.

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