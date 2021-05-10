Çin, Dünya'ya düşen roketle ilgili ABD'yi suçluyor: "Bizi kıskanıyorlar"

Uzayda kontrolden çıkarak Dünya'ya düşen roketle ilgili haberler Çin'de tepkiye yol açtı.

Çin'in Uzun Yürüyüş 5B (Long March 5B) roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmış, ancak daha sonra kontrolden çıkan roketin enkazının Dünya'ya düşeceği açıklanmıştı. Bir yerleşim yerine düşeceği yönündeki endişeli bekleyişin ardından, roket enkazının dün sabah Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düşmesi dünyayı rahatlatmıştı.

Bazı ABD'li yetkililerse olay nedeniyle Çin'i sorumsuzlukla eleştirmişti.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) İngilizce yayın organı Global Times, eleştirilere karşı dün yayımladığı makalede "ABD'li yetkililerin Çin'in uzay teknolojisi alanındaki hızlı gelişimini kıskandığını" yazdı.

ABD medyasının Çin roketinin sanki ABD roketlerinin enkazından daha tehlikeliymiş gibi bir hava yarattığını savunan gazete, durumu "utanç verici ve aldatıcı bir kampanya" olarak tanımladı. Global Times, bazı ABD'li bilim insanlarının ve hatta NASA'nın Çin uzay endüstrisinin itibarının zedelenmesine yönelik kampanyaya katıldığını kaydetti.

ABD'nin uzaya fırlattığı roketlerin enkazını daha iyi kontrol ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını kaydeden Global Times, bir SpaceX roketinin parçasının martta Washington eyaletinde bir çiftliğe düştüğünü hatırlattı.

Çin'in Uzun Yürüyüş 5B roketinin üst kısmının devre dışı bırakılması nedeniyle enkazın Dünya'ya düşerken yanacağını ve hasar olasılığının çok düşük olduğunu birçok kez dile getirdiği belirtilen makalede, "Çin roketinin özellikle riskli olduğunu öne sürmek cahilliktir" denildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

ABD'nin Çin roketiyle ilgili aldatıcı kampanyasına rağmen Çin halkı ve uluslararası toplum bazı ABD'li elitlerin kolektif dar kafalı yaklaşımını bir kez daha gördü. Bu kişiler Çin'in uzay teknolojisi alanındaki hızlı gelişimini kıskanıyor. Birkaç yıl içinde yörüngede sadece Çin'in uzay istasyonunun olacağı gerçeğine katlanamıyorlar.

Pekin'in uzay çalışmalarına planlandığı gibi devam etmesi gerektiği kaydedilen yazıda "Çin'in ABD'deki ve diğer Batılı ülkelerdeki kamuoyunu uzay ya da diğer konularda memnun etmek gibi bir sorumluluğu yok. Washington ve müttefiklerinin bunu yargılama hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.