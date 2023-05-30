  • BIST 4.929,27
  • Altın 1284.038
  • Dolar 20.387
  • Euro 21.9844
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş konusu görüşüldü

» »
Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, Çinli meslektaşı Li Qun ile direkt uçuş konusunu görüştü.
Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş konusu görüşüldü

Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Kostas Kumis ve Çinli meslektaşı Li Qun’un, Güney Kıbrıs ile Çin arasında turizm alanındaki iş birliğinin daha da ileriye götürülmesini ve iki ülke arasında direkt uçuş yapılması konusunu ele aldı.

Rum basını, iki müsteşarın Temmuz ayının sonuna doğru düzenlenecek çevrimiçi konferansta ‘Karşılıklı Anlayış Memorandumu’ imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Haberde, Qun’un Kumis’i Çin’e davet ettiği ifade edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKEL'den Kıbrıslı Türkler için destek paketi: Hristodulidis’e gönderildi28 Mayıs 2023 Pazar 11:15
  • Suriye’den teknelerle Güney Kıbrıs’a 59 kaçak göçmen27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:17
  • KKTC’deki kiliselerden çalınan iki eser Güney Kıbrıs’a iade edildi27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:24
  • Çin büyükelçisi Maliye Bakanıyla görüştü27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:51
  • Nikos Hristodulidis, Scholz’la gerçekleştirdiği temaslarının sonuçlarından memnun27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:09
  • Rum basını: Nikos Hristodulidis Almanya’dan da istediğini alamadı26 Mayıs 2023 Cuma 14:50
  • Güney Kıbrıs’ta ilaç fiyatlarında artış yaşanıyor26 Mayıs 2023 Cuma 13:37
  • Annita Dimitriu, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao ile görüştü26 Mayıs 2023 Cuma 11:23
  • Almanya, Kıbrıs'ta müzakerelerin ivme kazanmasına yardımcı olmak istiyor26 Mayıs 2023 Cuma 09:57
  • Kıbrıslı Rumlar için en endişe verici şey pahalılık25 Mayıs 2023 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti