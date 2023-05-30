Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş konusu görüşüldü

Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Kostas Kumis ve Çinli meslektaşı Li Qun’un, Güney Kıbrıs ile Çin arasında turizm alanındaki iş birliğinin daha da ileriye götürülmesini ve iki ülke arasında direkt uçuş yapılması konusunu ele aldı.

Rum basını, iki müsteşarın Temmuz ayının sonuna doğru düzenlenecek çevrimiçi konferansta ‘Karşılıklı Anlayış Memorandumu’ imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Haberde, Qun’un Kumis’i Çin’e davet ettiği ifade edildi.