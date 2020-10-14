Çin Pazarında Sabreden Ihracatçı Kazanıyor

Bu nedenle tüm dünya ihracatçıları da gözünü Çin pazarına dikmiş durumda. Neredeyse tüm sektörlerde Çin, en büyük müşteri durumunda. Türk ihracatçısı da Çin pazarından payını almak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı Çin pazarına yönelen Türk ihracatçıları için bilgiler verdi.



Çin Pazarı Büyük Fırsatlar Sunuyor;

Gerek hammadde ve yarı mamul, gerekse bitmiş ürün konusunda Çin çok büyük bir pazar. Büyük bir üretim potansiyeli olan Çin bu sebeple sürekli hammaddeye de ihtiyaç duyuyor. Türk devletinin ihracatçılara verdiği desteklerden de faydalanıldığı durumda Çin pazarına girmenin hayal olmadığı ortadadır. Çin halkının satın alma gücü arttıkça alışveriş listelerine yeni ürünler de girmekte. Bu listeye özel Türk ürünlerini ekleyebilmek için Türk ihracatçısı gerekli hamleyi yapmakta gecikmemelidir.



Çince – Türkçe Tercüme Kritik Öneme Sahip;

Türk firmaların Çinlilerle yaptıkları ticarette en çok sorun yaşanan alan dil sorunudur. İngilizce’nin genellikle yetersiz kaldığı Çin ile ticarette tercümanlar kilit görev üstleniyor. Piyasadaki profesyonel Çince-Türkçe tarcümanlarının sayısı maalesef çok az. Dil seviyesi düşük veya profesyonel iş disiplininden yoksun Çince - Türkçe tercümanları ise büyük fırsatların kaçmasına hatta firmaların zarara uğramasına sebep oluyor. Çince yazılı çevirilerde de durum maalesef böyle. Kaliteli ve sürekliliği olan bir tercüme hizmeti firmalarımız için en önemli ihtiyaçlardan biridir.



İthal Lüks Ürünler Revaçta;

Çin zenginleştikçe halkın lüks tüketim alışkanlığı da gelişiyor. Özellikle ithal lüks markalara ilgi oldukça yoğunlaşmış durumda. Lüks tüketim ürünleri arasına Türk markalarının da girmesi ülke tanıtımı ve diğer markalarımızın Çin pazarına girişini kolaylaştırma açısından da önemli bir durumdur.



Türk-Çin Sektörel Eğitim Merkezi;

Türk Çin Kültür Derneği’nin Türk iş dünyasına önemli katkılarından biri de “Türk- Çin Sektörel Eğitim Merkezi”dir. Bu merkezde, iki ülke Türk ve Çin firmaları için, sektörlerine özel pazar araştırmaları, dış ticaret kanunları, gümrük mevzuatı, müşteri satın alma alışkanlıkları, reklam-tanıtım stratejileri, serbest bölge çalışmaları, devlet destekleri gibi birçok alanda eğitimler düzenleniyor. Reel sektörün yanı sıra hizmet sektörlerinin de eğitim aldığı merkezde özellikle turizm, güvenlik, mağaza ve AVM sektörü, sağlık, emlak danışmanlığı gibi çok sayıda sektör temsilcileri ve personeli eğitimler alıyorlar. Bu sayede firmalar çok daha ekonomik ve doğru stratejilerle büyüme imkanı yakalamış olmaktadırlar.



Çin Pazarında Sabırlı Olan Kazanıyor;

Doğru yöntemlerle çalışmalar yapan Türk firmalarının birçoğu Çin pazarında başarıya ulaştılar. Ancak, Çin pazarına girecek olan tüm firmalarımız için önemli bir kriter bulunmaktadır ki bu da “sabır”dır. Büyük bir nüfusa ve çok geniş bir yüzölçümüne sahip olan Çin’de tanınır bir marka haline gelmek elbette zaman alacaktır.



Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı açıklamalarını Türk işadamları için bir tavsiyeyle tamamladı.

Türk İşadamları Çin pazarında başarılı olmak istiyorlarsa “Çin’i başka hiçbir ülke ile kıyaslamadan tüm çalışmalarını Çin’e özel yapmalıdırlar.”