Çin'de ilk 6G iletişim çipi geliştirildi: 50 GB'ı saniyeler içinde iletebiliyor

Çin’de bilim insanları 6G iletişim çipi geliştirdi. Bu, yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen dünyanın ilk ‘tam frekanslı’ çipi.
Çin'de ilk 6G iletişim çipi geliştirildi: 50 GB'ı saniyeler içinde iletebiliyor

Pekin Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi’nden araştırmacılar 0,5 ila 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları küçük bir çipin içine entegre etmeyi başardı.

Yüksek hızda veri aktarabilen dünyanın ilk ‘tam frekanslı’ 6G çipiyle daha önce dokuz ayrı radyo sistemi gerektiren işlevler artık tek bir çipte toplandı. Bu çiple uzak bölgelerde kullanılan frekans bantları dahil tüm kablosuz spektrumda saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızı sunulabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde 50 GB’lık 8K çözünürlüklü bir film saniyeler içinde iletilebiliyor.

Çip, elektromanyetik ortamda kendini otomatik olarak ayarlayarak veri iletiminin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Böylece binlerce cihazın aynı anda bağlandığı konserler veya spor etkinlikleri gibi kalabalık ortamlarda bile sinyal paraziti engellenebilecek.

6G gereksinimlerini tam olarak karşılayan çip sayesinde iletişim kalitesi tüm spektrum boyunca sorunsuz ve istikrarlı kalabiliyor.

Bu teknoloji sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi alanlarda da kullanılabilecek.

Araştırmanın sonuçları uluslararası bilim dergisi Nature’da yayınlandı.

