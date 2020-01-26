Çin’de Ortaya Çıkan Ve Tüm Dünyayı Etkisi Altına Almaya Başlayan Yeni KORONAVİRÜS; “2019 – nCoV”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Adına Açıklamalarda Bulunan Prof. Dr. H. Kaya Süer Son Günlerde Dünya Gündemi Haline Gelen, Çin’in Wuhan Şehrinde Ortaya Çıkan ve Yayılmaya Başlayan, Akciğer Enfeksiyonu Bulguları ile Seyreden Yeni Koronavirüsü Hakkında Bilgiler Paylaştı. “2019 – nCoV” Olarak Tanımlanan Yeni Koronavirüsle İlgili Dünyada Doğrulanmış 581 Vaka Bulunduğunu Belirten Prof. Dr. H. Kaya Süer, Hastalığın, Solunum Yolu ile Ortama Saçılan Virüslerin, Sağlıklı İnsanlar Tarafından Solunması ile Bulaştığını Söyledi.

Koronavirüsleri Nedir?

Koronavirüslerin kedi, deve, yarasa gibi bazı hayvan türlerinde tespit edilen ve insanlar arasında hastalık yapabilen geniş bir virüs ailesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. H. Kaya Süer, hayvanlar arasında dolaşan koronavirüslerin zaman içinde değişim gösterip insana bulaşma yeteneği kazanmasıyla insan olgularının görülmeye başlandığını, insanlara bulaşması sonucu da klinik hastalık tablosu gösterdiklerini söyledi.

Tüm dünyada yaygın olan insan koronavirüslerinin bazılarının yıllar önce bazılarının da yakın zamanda tanımlandığını kaydeden Prof. Dr. H. Kaya Süer, “Bugüne kadar yedi farklı koronavirüs tanımlanmıştır. İnsan koronavirüsleri genellikle hafif veya orta şiddette hastalık sebebidir. Ancak son on yedi yıl içinde saptanan SARS-CoV ve MERS-CoV'nin sıklıkla ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. İlk olarak Şubat 2003’te, Asya’da bildirilen şiddetli akut solunum sendromu (SARS), koronavirüsün neden olduğu viral bir solunum sistemi hastalığıdır. İlk kez 2012 yılında, Suudi Arabistan'da bildirilen Orta Doğu Solunum Sendromu Coronavirüs (MERS-CoV) ise o zamandan beri ABD de dahil olmak üzere, 25'ten fazla ülkede insanlarda hastalığa neden olmuştur. Günümüzde ise koronavirüs ailesine yeni eklenen ve 2019 – nCoV olarak tanımlanan koronavirüsle ilgili yüzlerce onaylanmış vaka bulunmaktadır.” dedi.

Yeni Koronavirüs “2019 – nCoV” Olarak Tanımlandı

İlk defa 29 Aralık 2019’da, Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan ilk vakaların, deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda insanda akciğer enfeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. H. Kaya Süer, hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, geçmiş yıllarda görülen SARS-CoV ve MERS-CoV ailesinden geldiği tespit edilen yeni koronavirüsün, 2019 – nCoV olarak tanımlandığını bildirdi. “Çinli yetkililer, Wuhan şehri dışındaki vakalar da dahil olmak üzere, Çin'de yüzlerce onaylanmış vaka ile sonuçlanan yeni koronavirüsü açıklamışlardır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan'da tanımlanan bu yeni koronavirüsün neden olduğu solunum yolu hastalığı salgını ile ilgili gelişmeleri yakından izlemektedir.” diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer, uluslararası alanda ise giderek artan sayıda ülkede, ek vakalar tespit edilmeye başlandığını ifade etti.

Dünyada 581 Doğrulanmış 2019 – nCoV Vakası

23 Ocak, 2020 tarihi itibarı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre küresel olarak yeni koronavirüs 2019 – nCoV için toplam 581 doğrulanmış vaka rapor edildiğini bildiren Prof. Dr. H. Kaya Süer, bildirilen 581 vakanın 571’inin Çin'den rapor edildiğini, bu hastalardan 95’inin durumunun kritik olduğunu, 17’sinin ise öldüğü ifade etti. Tayland, Japonya, Hong Kong, Kore, Taipei ve Amerika’dan da bildirilen vakalar olduğunu belirten Prof. Dr. H. Kaya Süer, Çin dışında tanı alan hastaların hepsinin Wuhan şehrine seyahat öyküsü olduğunun bildirildiğini kaydetti.

2019 – nCoV’un Belirtileri

“Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra, aniden başlayan 39 derece dolaylarında yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyretmektedir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülmüştür. Ağır durumdaki vakalar ve ölen kişilerin büyük kısmı ileri yaşta (>65yaş) olup, akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık baskılayan hastalıklar gibi altta yatan başka hastalıkları olan kişilerden oluşmaktadır.” diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer, genellikle orta-ağır bir klinik seyri gösteren hastalığın, genç sağlıklı erişkinlerde ise nispeten hafif seyrettiğini belirtti.

2019 – nCoV Nasıl Bulaşır?

Hastalığın bulaş yolunun solunum yolu ile ortama saçılan virüslerin, sağlıklı insanlara bulaşması ile olduğunun öngörüldüğünü ifade eden Prof. Dr. H. Kaya Süer, standart izolasyon önlemleri kurallarına göre hasta kişi ile temas olması durumunda, 1 metreden daha yakın temas sağlanacak ise önlük, maske, gözlük ve eldiven kullanımı gibi koruyucu önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

2019 – nCoV’un Aşısı Yok

2019 – nCoV için aşı bulunmadığını, bu nedenle bulaşmasını engelleyici en etkili yöntemin korunma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. H. Kaya Süer, “Türkiye ve KKTC’de bildirilen bir vaka olmamakla beraber, dolaşımda bulunan diğer virüslerden korunmak için el temizliğine dikkat edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, kirli eller ile ağız, burun ve göz temasından kaçınılması gereklidir.” ifadelerini kullandı.