Cinsel Tecavüzden Aranan Erkek Hemşire Tutuklandı

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde bakım gören 38 yaşındaki engelli kadına birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki A.C., dün mahkemeye çıkarıldı

Görev yaptığı yaşlı bakımevindeki engelli kadına birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki erkek hemşire A.C., dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve soruşturma amaçlı olarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde bakım gören 38 yaşındaki engelli kadına, birçok kez cinsel istismarda tecavüz ettiği iddiasıyla günlerdir aranan 55 yaşındaki A.C. isimli erkek hemşire, derdest emri gereği tutuklandı.

Meseleyle ilgili tutuklanan ve aynı bakımevinde hemşire olarak çalışan yaşındaki A.C., dün, İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkartıldı ve aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis, meseleyle ilgili birçok kişiden ifade temin edip, kamera kayıtlarını inceleyeceğini belirtti. Kadına ‘nişanlanacaklarını’ söylemiş Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde bir süre önce ortaya çıkan skandal durum ve koşullar nedeniyle sakinlerinden bazılarının Gazimağusa’daki özel bir bakımevine taşınmasıyla patlak veren cinsel istismar olayı gündemdeki yerini koruyor.

38 yaşındaki engelli kadının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü doktor tarafından tespit edilen cinsel istismar sonrası ifadesi alınan kadının “nişanlanacağız” diyerek hemşire A.C.’nin kendisiyle birçok kez ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi.

Meseleyi soruşturan polis, günlerdir aranan ve hakkında derdest emri çıkarılan A.C.’yi dün, İskele’de mahkemeye çıkardı.

Polis meseleyle ilgili olguları özetledikten sonra, ciddi suçla ilgili gerekli araştırma için, mahkemeden süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, tahkikatın selameti için, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

