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Çıplak erkek şovu izlemeye giden yaşlı kadın, kör oldu

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Tatilde çıplak erkek şovu izlemeye giden büyükanne, soyunan dansçının fırlattığı pantolonla gözlerini kaybetti
Çıplak erkek şovu izlemeye giden yaşlı kadın, kör oldu

İngiliz büyükanne Merle Groenewald (58), Güney Afrika tatilinde hayatına heyecan katmak istedi. 

DANSÇININ PANTOLONU GÖZLERİNE ÇARPTI

Erkeklerin itfaiyeci kılığında soyunduğu bir striptiz kulübünde yerini en önden ayırttı. Soyunan dansçılardan birinin çıkardığı pantolon tüm şiddetiyle büyükannenin gözlerine çarptı. 

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Görüşü kararan büyükanne hastaneye kaldırıldı. Sol gözünü kalıcı olarak, sağ gözünü kısmen kaybettiği ortaya çıktı. Groenewald, kulübe dikkatsiz soyunan dansçı yüzünden 150 bin sterlinlik (1 milyon TL) dava açtı.

(Posta)

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