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Cips düşkünü papağan şişmanlıktan uçamıyordu,diyet sonrası yeniden uçabildi

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Cipse olan zaafı nedeniyle aldığı fazla kilolardan uçamayan papağan sıkı bir diyet sonrası kilo vererek sağlığına kavuştu.
Cips düşkünü papağan şişmanlıktan uçamıyordu,diyet sonrası yeniden uçabildi

Bud isimli yeşil Amazon papağanı, Britanya’da hayvanlar için çalışan en büyük yardım kuruluşu RSPCA’in şubesine götürüldüğünde 620 gramdı.

Kuruluşun çalışanlarından Chloe Shorten Bud’ın 200 gram fazlası olduğunu ve bunun papağını aşırı kilolu yaptığını anlattı.

Papağını sahiplenen Shorten yaklaşık bir senede diyetle kilo vermesini sağladı.

Papağanların çok zeki canlılar olduğunu ve özel bakım gerektirdiğini belirten Shorten şunları anlattı: “Bir papağana dışarıdan bakıp açırı kilolu olduğunu söylemek zor ama Bud uçmaya çalıştığında yere düşüyordu. İşitme duyusu çok kuvvetli; altı kilometre uzakta bir paket cipsin açıldığını duyabilir. Bu yüzden aşırı kilolu olması şaşırtıcı değildi.”

Cips yemesi yasaklanan Bud verdiği kilolar sayesinde yeniden uçabiliyor.

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