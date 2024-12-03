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Cittaslow'a bağlı belediyeler öğrencilere KKTC'deki tarihi ve kültürel mirası tanıtmaya devam ediyor

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Cittaslow KKTC ağına üye belediyelerin düzenlediği etkinlikte, çocuklar Salamis Harabeleri ve St. Barnabas Manastırı'nı ziyaret ederek ülke tarihini yerinde öğrendi.
Cittaslow'a bağlı belediyeler öğrencilere KKTC'deki tarihi ve kültürel mirası tanıtmaya devam ediyor

Cittaslow KKTC ağına üye belediyelerin düzenlediği etkinlikte, çocuklar Salamis Harabeleri ve St. Barnabas Manastırı'nı ziyaret ederek ülke tarihini yerinde öğrendi. Yavaş yaşam kavramına dair bilgiler de paylaşılan etkinlikte, ev sahibi Belediye Başkanı Kâtip Demir çocuklara hediyeler verdi.

Cittaslow KKTC Ağı'na üye Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu belediyelerinin KKTC’ye ait değerleri tanıtmaya devam ettiği bildirildi.

Cittaslow Kıbrıs Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi’nin verdiği bilgiye göre, Yeniboğaziçi’nde düzenlenen geziyle KITREB üyesi rehberlerden Serap Kanay ve Umut Eserer ülkenin en eski antik kentlerinden biri Salamis Harabeleri’ni ziyaret eden çocuklara, ülke tarihi hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, Yedidalga, Mehmetçik, Şht. Salih Terzi, Yeniboğaziçi ve Tatlısu ilkokulları katıldı.

Sonrasında, St. Barnabas manastırını ziyaret eden çocuklar, müfredatlarında yer alan bilgileri yerinde gözlemleme şansı buldu.

Cittaslow ağına üye kentler arasında etkileşimin sağlandığı proje kapsamında, Cittaslow KKTC Bilim Kurulu Başkanı Azmi Öge'nin anlatımıyla “Yavaş Yaşam” kavramı hakkında daha çok bilgi edinme imkânı bulan çocuklar bu sayede farklı kentlerdeki farklı uygulamaları, tarihi ve doğayı değerlendirdi.

Ev sahibi Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Kâtip Demir çocuklara hediye dağıttı.

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