Clubhouse’ın 1.3 milyon kullanıcısının kişisel verileri sızdırıldı

Son günlerde sayıları artan veri sızdırma haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Son günlerde sayıları artan veri sızdırma haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse’ta 1.3 milyon kullanıcının kişisel verilerinin sızdırıldığı öğrenildi.

Cyber News sitesinin aktardığına göre, kullanıcıların kişisel verileri, bir siber korsanlık forum sayfasında paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, sosyal medya profil isimleri ve başka detayların da olduğu öğrenildi. Sızan verilerin, hackerların kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yöntemleriyle hedef almasına neden olabileceğinin altı çizildi.

Clubhouse, 2020 yılında piyasaya çıkan ve davet üzerinden kayıt olunabilen popüler bir sesli mesajlaşma uygulaması. Henüz Clubhouse uygulaması, sadece Apple-Iphone kullanıcılarına hizmet vermekte.

Kullanıcıların sızdırılan verileri şu şekilde:

-Kullanıcı kimliği

-İsim-Soyisim

-Fotoğraf URL’si

-Uygulama kullanıcı adı

-Twitter ve İnstagram kullanıcı adı

-Takipçi sayıları

-Hesap oluşturulma tarihi