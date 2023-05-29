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Çocuk Şenliği 3 Haziran’da

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Girne Belediyesi çocuklar için tam gün şenlik düzenliyor.
Çocuk Şenliği 3 Haziran’da

Girne Belediyesi 3 Haziran Cumartesi günü ‘Çocuk Şenliği’ gerçekleştiriyor. Girne Barış Parkı’nda düzenlenecek olan ücretsiz etkinlik kapsamında, birbirinden güzel etkinlikler çocuklar için düzenleniyor. Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 14:00 – 21:00 arasında gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

Girne Barış Parkı’nda saat 14:00’de başlayacak etkinlikler kapsamında; yiyecek – içecek stantları ve şişme oyun parkları, Şht. Hasan Cafer İlkokulu Folklor gösterisi, The Illusionist Enver Ateş gösterisi, Karaoğlanoğlu İlkokulu Çocuk Korosu, 23 Nisan İlkokulu bando gösterisi, Obüs Show (kukla gösterisi – jonglör gösterisi) ve ateş gösterisi yer alıyor.

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