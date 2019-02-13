Çocuk yetiştirmeye en uygun ülke İsveç

Ülkelerin ‘insan hakları, aile yaşamına uygunluk, cinsiyet eşitliği, mutluluk, gelir adaleti, güvenlik, gelişmiş kamu eğitim sistemi ve gelişmiş sağlık hizmetleri’ gibi kriterleri incelenerek hazırlanan raporda İsveç, Danimarka ve Norveç çocuk yetiştirmeye en uygun ülkeler listesinde ilk üç sıradaki yerini korudu.

2018 yılında 50’inci sırada bulunan Türkiye ise listede bir basamak yükseldi.

US News & World Report’ta yer alan rapora göre İsveç 2019 yılında 2’inci sıradan 1’inci sıraya yükselerek çocuk yetiştirmeye en uygun ülke oldu. İsveç’te ebeveynler çocuğun doğumundan veya evlatlık edinilişinden itibaren 480 gün veya 16 aylık ücretli izni aralarında paylaşabiliyor. Kadın ile erkek arasındaki eşitliği de gözeten İsveç kanunlarına göre her bir ebeveyn bu 480 gün iznin en az doksan gününü kullanmak zorunda.

Geçen yıl ilk sırada yer alan Danimarka ise bu yıl 2’inci. Avrupa Birliği resmi sitesinde Danimarka ebeveyn sisteminin ‘AB genelinde en cömert ve esnek’ sistemlerden biri olduğu vurgulanıyor.

Norveç listedeki sırasını koruyarak üçüncü olurken, Kanada 5’inci sıradan 4’üncü sıraya yükseldi. Finlandiya ise bir basamak gerileyerek 5’nci sırayı aldı. Hollanda, İsviçre, Avustralya, Yeni Zelanda ve Belçika çocuk yetiştirmeye en uygun ülkeler listesinde ilk 10’daki diğer beş ülke.

Türkiye’nin birçok küresel endekste birlikte anıldığı başlıca gelişmekte olan ülkelerden bazıları listede Türkiye’nin önünde. Brezilya 27’nci, Arjantin 30’uncu, Meksika 40’ıncı ve Rusya 46’ıncı sırada.

Her ülkeyla ilgili kısa bir bilgilendirme de yapılan raporda Türkiye şöyle tanıtılıyor: “1923’te kurulan Türkiye Asya’yı Avrupa’ya bağlayan eşsiz bir kültür kesişimine ev sahipliği yapıyor. Ülkenin büyük bir çoğunluğu Sunni Müslüman, fakat şehirlerde Roma ve Bizans dönemi etkileri görülebiliyor. 14 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da Kapalı Çarşı ve çevresinde dev cami ve katedraller var. Ülkede güç dengesi 10 yıldan fazla bir süredir asker destekli seküler hükümet ile giderek popülistleşen dini bir hareket arasında cebelleşiyor – bu durum hükümetin istikrarı konusunda da endişeleri gündeme getiriyor.”