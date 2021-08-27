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Çocuklar Heykeltıraş Rodin’le Tanıştı

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Çocuklar Heykeltıraş Rodin’le Tanıştı
Çocuklar Heykeltıraş Rodin’le Tanıştı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Kurucusu Erbil Arkın’ın özel koleksiyonu olan ve geçtiğimiz aylarda ziyarete açılan The Arkın Rodin Collection Gallery, Camp Cyprus öğrencilerini ağırladı.

ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın’ın 2004’ten bu yana topladığı, dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in 27 parça eserinin bulunduğu özel koleksiyonu, geçtiğimiz Mayıs ayında Girne’deki The Clock Tower’da ziyarete açılmıştı. Galerinin bu haftaki ziyaretçileri arasında Camp Cyprus’un 8-12 yaş grubu öğrencileri de vardı. Öğrenciler eğitmenleriyle beraber, pandemi kurallarını gözeterek heykel galerisini gezdi.

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Öğrencilerine deneyimsel ve duyumsal öğrenme metoduyla eğitim verme anlayışında olan Camp Cyprus Koordinatörü Ayşe Öztoprak, galeri ile ilgili konuştu: “İnsanı geliştirip farklı bakış açıları kazandırır sanat, ancak Kıbrıs’ta sanatsal etkinlik açısından çok fazla etkinlik bulamıyorsunuz. ARUCAD bu konuda, Ada’ya adeta bir nefes oluyor. Çocuklar iki senedir bu tarz sanatsal aktivitelerden uzak kalmışlardı. The Arkın Rodin Collection Gallery’de bir şeyi oluştururken farklı yolların, tekniklerin ve bakış açılarının olabileceğini gördüler. Çocukların bu deneyimden neler kazandıklarını ise zaman gösterecek. Biz öğretmenleri olarak onlara bu sanatsal deneyimi yaşatmak istedik.”      

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Galeriyi gezip Rodin hakkında bilgiler edindikten sonra çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde serbestçe heykellerin resmini çizdiler. Camp Cyprus’un sanat eğitmenlerinden Nevin Halis, “Kıbrıs’ta böyle sanatsal etkinliklerin ve galerilerin artması gerekiyor. Çocuklar, heykeltıraş Auguste Rodin’in kim olduğunu biliyorlardı ama heykelleriyle ve böylece de kendisiyle ilk kez burada tanıştılar. Benzetme ve güzeli yakalama kaygısı olmadan serbestçe resim yapabildiler” dedi.

The Arkın Rodin Collection Gallery, 27 özel koleksiyon parçasıyla Girne’deki The Clock Tower’da, hafta içi ve hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Sanatseverler, 0392 650 11 11 numaralı telefondan randevu alarak bireysel veya gruplarla ziyaret edilebilirler.

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