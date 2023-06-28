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Colin Stewart, diplomatlarla bir araya geldi

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, dün Güney Kıbrıs’taki diplomatlarla bir araya geldi.
Colin Stewart, diplomatlarla bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın dün Güney Kıbrıs’taki diplomatlarla bir araya geldiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Güney Kıbrıs’ta görev yapan yabancı diplomatlara Barış Gücü’nün faaliyetleri ve BM Güvenlik Konseyi’nde yapacağı görüşmeler öncesinde bilgi veren Stewart 12 teknik komitenin adadaki yangın veya deprem gibi krizlerin yönetilmesi gibi meselelerin göğüslenmesindeki öneminin altını çizdi. 

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